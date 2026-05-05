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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: राहुल गांधी का PA बन महिला से 25 लाख की ठगी, देहरादून से पकड़ा गया शातिर ठग

उत्तराखंड: राहुल गांधी का PA बन महिला से 25 लाख की ठगी, देहरादून से पकड़ा गया शातिर ठग

Dehradun News In Hindi: उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने का झांसा देकर आरोपी ने महिला से 25 लाख रुपये की ठगी की, आरोपी ने खुद को राहुल गांधी का पीए बताया था.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 05 May 2026 06:25 PM (IST)
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उत्तराखंड की एक समाजसेविका से 25 लाख रुपये ठगने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने धर दबोचा है, आरोपी ने कांग्रेस नेता व लोकसभा सांसद राहुल गांधी का पीए बनकर महिला से ठगी की थी. देहरादून पुलिस ने पैसिफिक मॉल, जाखन के पास से आरोपी को पकड़ा है. आरोपित की पहचान पंजाब के अमृतसर निवासी गौरव कुमार के रूप में हुई है, जो पिछले कई वर्षों से देशभर में कांग्रेस नेताओं को टिकट दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी कर चुका है.

दरअसल, यह मामला देहरादून के जाखन इलाके की रहने वाली राज्य आंदोलनकारी व समाजसेविका भावना पांडे से जुड़ा है. उन्होंने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले उनके पास एक फोन आया. फोन करने वाले ने अपना नाम कनिष्क सिंह बताया और खुद को राहुल गांधी का निजी सचिव बताते हुए कहा कि पार्टी उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए सर्वे करा रही है और भावना पांडे का नाम प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए विचाराधीन है.

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आरोपी के झांसे में आग गई महिला

बात इतनी विश्वसनीय लगी कि महिला भावना पांडे झांसे में आ गईं. आरोपित ने उन पर और भरोसा जमाने के लिए कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की आवाज में ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाई, जिससे उन्हें पूरा यकीन हो गया कि सामने वाला वाकई पार्टी के बड़े हलकों से जुड़ा है.

पैसे लेने के बाद आरोपी फोन हो गया स्विच ऑफ

इसके बाद आरोपित ने 25 लाख रुपये की मांग रखी. 13 अप्रैल को कनिष्क सिंह ने अपने एक साथी को भावना पांडे के घर भेजा और नकद रकम ले ली. लेकिन पैसे हाथ लगते ही आरोपित का फोन बंद हो गया. जब कई दिनों तक कोई संपर्क नहीं हुआ तो भावना पांडे को ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने राजपुर थाने में तहरीर दे दी.

मॉल के बाहर से दबोचा गया शातिर ठग

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेन्द्र डोबाल के निर्देश पर थानाध्यक्ष पीडी भट्ट ने एक विशेष टीम गठित की. मोबाइल सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने के बाद आरोपित की पहचान गौरव कुमार के रूप में हुई. पुलिस को सूचना मिली कि गौरव अब कांग्रेस के एक अन्य पदाधिकारी से विधायकी का टिकट दिलाने के नाम पर 12 लाख रुपये लेने पैसिफिक मॉल जाखन पहुंचने वाला है. पुलिस ने मौके पर जाल बिछाया और रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया.

2003 से चल रहा है खेल

पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आरोपी गौरव कुमार ने बताया कि कनिष्क सिंह नाम का एक व्यक्ति वर्ष 2003 से 2015 तक राहुल गांधी के निजी सचिव के तौर पर काम कर चुका है और अब भी पार्टी से जुड़ा है. गौरव ने इसी नाम का फायदा उठाया ट्रूकॉलर पर कनिष्क सिंह के नाम से फर्जी आईडी बनाई और neta.com जैसी वेबसाइट से देशभर के नेताओं की जानकारी जुटाता रहा. इसके बाद उनसे संपर्क करके विधायकी का टिकट या पार्टी पद दिलाने का वादा करता और मोटी रकम ऐंठता.

अलग-अलग राज्यों में की ठगी

पुलिस के अनुसार आरोपी पर वर्ष 2017 में जयपुर, राजस्थान में एक नेता से 1 करोड़ 90 लाख रुपये, उसी साल राजस्थान में ही एक और नेता से 12 लाख, वर्ष 2021 में पंजाब के लुधियाना और संगरूर जिलों में कई लोगों से अलग-अलग राशि, और वर्ष 2025 में पटना, बिहार से तीन लाख रुपये ठगे जा चुके हैं.

नेताओं की आवाज थी सबसे बड़ा हथियार

सूत्रों के अनुसार, गौरव कुमार के पास पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, विधायक प्रीतम सिंह और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत जैसे नेताओं की ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद थी. इन रिकॉर्डिंग को वह अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए शिकार को सुनाता था, जिससे सामने वाले को यकीन हो जाता था कि इसकी पहुंच ऊपर तक है.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपित ने सोनिया आनंद, सुनीता प्रकाश, मदन लाल, महानगर अध्यक्ष जसविंदर गोगी और शीशपाल बिष्ट समेत कई नेताओं को निशाना बनाया. इनमें से कुछ ठगी के शिकार भी हुए, लेकिन बदनामी के डर से अब तक खुलकर सामने नहीं आए हैं.

गिरोह में चार और शामिल

पुलिस के अनुसार, गौरव कुमार अकेला नहीं था. उसके गिरोह में छज्जू, रजत, मदन और मनिंदर सिंह कालू नाम के चार अन्य साथी भी शामिल हैं. पुलिस इन सभी की तलाश में जुटी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किए जाने की उम्मीद है. फिलहाल गौरव कुमार पुलिस हिरासत में है और पूछताछ जारी है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 05 May 2026 06:25 PM (IST)
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Uttarakhand Police Dehradun News UTTARAKHAND NEWS
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