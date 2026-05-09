कानपुर में दोस्त बनकर दोस्त की हत्या! घर ले जाकर छत पर खेला खूनी खेल; आरोपी फरार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सीसीटीवी फुटेज से खुलासा, पुलिस जल्द गिरफ्तारी का कर रही दावा.

उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है. यहां एक दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. यह मामला कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र का है. यहां शुक्रवार देर रात एक होजरी व्यापारी की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया. व्यापारी का शव घर से महज 20 मीटर दूर स्थित एक धर्मशाला की छत पर खून से लथपथ हालत में मिला. मृतक की पहचान विजय कुमार चौरसिया के रूप में हुई है.

परिजनों ने इलाके के एक रेस्टोरेंट संचालक के बेटे पर हत्या का आरोप लगाया है. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार देर रात आरोपी युवक विजय कुमार को स्कूटी पर बैठाकर अपने साथ ले गया था. कुछ देर बाद धर्मशाला की पहली मंजिल में किराए पर रहने वाली एक महिला ने तेज धमाके जैसी आवाज सुनी. महिला जब सीढ़ियों की ओर पहुंची तो वहां विजय कुमार गंभीर हालत में पड़े थे और उनके शरीर से खून बह रहा था. इसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

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अस्पताल ले जाते समय हुई मौत

स्थानीय लोगों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल व्यापारी को तत्काल उर्सला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही फीलखाना थाना पुलिस के साथ आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर विपिन टाडा, एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह और एसीपी कोतवाली आशुतोष कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें आरोपी युवक विजय कुमार के साथ धर्मशाला की ओर जाता हुआ दिखाई दिया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी व्यापारी को धर्मशाला की छत पर लेकर गया था, जहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ. विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट के दौरान विजय कुमार की मौत हो गई.

मृतक के पिता ने सीधे तौर पर रेस्टोरेंट संचालक के बेटे पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. वहीं, घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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