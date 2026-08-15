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हिंदी न्यूज़राज्य'उनकी सरकार में माफियाओं के हाथों में...', BJP का सपा पर निशाना

'उनकी सरकार में माफियाओं के हाथों में...', BJP का सपा पर निशाना

UP Politics: यूपी बीजेपी प्रवक्ता दिनेश सिंह ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि योगी सरकार में यूपी अब 'माफिया मुक्त' होकर 'उत्सव प्रदेश' बन गया है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 15 Aug 2026 11:02 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर यूपी बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश सिंह ने तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जब प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बात करते हैं तो जनता उन पर हंसती है, क्योंकि उनके शासनकाल में प्रदेश में न कानून था, न ही कोई व्यवस्था थी. उस वक्त प्रदेश की कानून-व्यवस्था पुलिस के बजाय माफियाओं के हाथों में थी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है. 

उन्होने कहा कि आज प्रदेश में ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया’ नहीं, बल्कि ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ की पहचान है. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश आज ‘उत्सव प्रदेश’ बन चुका है और महिलाएं व बेटियां दिन हो या रात, निर्भीक होकर कहीं भी आ-जा सकती हैं.

अखिलेश यादव सवाल उठाने से पहले करें तथ्यों का अध्ययन

दिनेश सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को किसी भी मुद्दे पर सवाल उठाने से पहले उसका अध्ययन कर लेना चाहिए. उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 54,654 रुपये वार्षिक थी, जो आज बढ़कर करीब 1.20 लाख रुपये हो गई है. उन्होंने कहा कि यह वृद्धि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आए बदलाव को दर्शाती है.

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राशन को लेकर नीति स्पष्ट करें अखिलेश यादव

बीजेपी प्रवक्ता ने राशन वितरण को लेकर भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को राशन न मिले तो उन्हें इस संबंध में अपनी नीति खुलकर स्पष्ट करनी चाहिए. विदेश नीति पर अखिलेश यादव के सवालों का जवाब देते हुए दिनेश सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति का प्रभाव वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रहा है. दुनिया के कई देश आर्थिक और अन्य चुनौतियों से जूझ रहे हैं, लेकिन भारत मजबूती और स्थिरता के साथ आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि इस विदेश नीति का परिणाम है कि दुनिया के तमाम देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है. 

वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या पर भी घेरा 

शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता दिनेश सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को इन विषयों पर बोलने से पहले अपने शासनकाल का रिकॉर्ड देखना चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज थे और आज कितने हैं. उन्होंने कहा कि पहले गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में मरीजों को बेहतर इलाज के लिए 200 से 500 किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ती थी. मरीजों को बनारस, प्रयागराज, लखनऊ या गोरखपुर जैसे बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था. 

आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को अपने आसपास बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं और युवाओं को डॉक्टर बनने के अधिक अवसर भी मिल रहे हैं.

विद्यालय बंद होने के दावे पर दी सफाई

दिनेश सिंह ने अखिलेश यादव के प्रदेश में 26 हजार विद्यालयों के बंद होने के दावे पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उन्हें विद्यालयों के विलय और विद्यालय बंद होने के बीच का अंतर समझना चाहिए. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में एक भी विद्यालय बंद नहीं हुआ है. उन्होंने अखिलेश यादव से पूरी जानकारी लेने के बाद बयान देने और जनता को गुमराह नहीं करने की अपील की.

अधूरे प्रोजेक्ट योगी सरकार ने पूरे किए : दिनेश सिंह

बीजेपी प्रवक्ता ने अखिलेश यादव से उनके शासनकाल में पूरे हुए बड़े प्रोजेक्टों का हिसाब भी मांगा. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कई प्रोजेक्ट अधूरे रह गए थे, जिन्हें योगी सरकार ने पूरा करने का काम किया. लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर सामने आई सड़क धंसने की घटना का उल्लेख करते हुए दिनेश सिंह ने कहा कि घटना सामने आते ही संबंधित कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसे ब्लैकलिस्ट किया गया. उन्होंने कहा कि काम की निगरानी से जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों को भी निलंबित किया गया. दिनेश सिंह ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में सुशासन है, इसलिए बीजेपी का काम बोलता है उनकी तरह कारनामा नहीं बोलता है.

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Published at : 15 Aug 2026 10:58 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Dinesh Pratap Singh UP Poliotics LUCKNOW NEWS
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