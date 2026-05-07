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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाHaryana News: पानीपत में खौफनाक हत्या, पड़ोसी ने देर रात खटखटाया दरवाजा, गेट खोलते ही सिर पर मारी रॉड

Haryana News: पानीपत में खौफनाक हत्या, पड़ोसी ने देर रात खटखटाया दरवाजा, गेट खोलते ही सिर पर मारी रॉड

Panipat News In Hindi: पानीपत जिले की पूजा विहार कॉलोनी में एक युवक की उसके ही पड़ोसी ने किसी रंजिश के चलते लोहे कि रॉड से हत्या कर दी, जिसके बाद हादसे को देखर उसकी छोटी बेटी चिखंने लगीं.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 07 May 2026 11:12 AM (IST)
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पानीपत जिले की पूजा विहार कॉलोनी में देर रात एक दिल दहला देने वाली वारदात हुई, जहां मामूली विवाद या रंजिश के चलते एक युवक की उसके ही पड़ोसी ने लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी. मृतक की पहचान 32 वर्षीय शिवकुमार के रूप में हुई है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

मृतक के गेट खोलते ही पड़ोसी ने रॉड से किया हमलास

परिजनों के अनुसार, देर रात शिवकुमार अपने घर में सो रहे थे. इसी दौरान उनके पड़ोसी साहिल ने घर का दरवाजा खटखटाया. जैसे ही शिवकुमार ने गेट खोला, बाहर खड़े साहिल ने बिना कुछ बोले उनके सिर पर लोहे की रॉड से जोरदार वार कर दिया. हमला इतना सटीक और घातक था कि शिवकुमार मौके पर ही लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े.

सुबह इस वारदात का जब खुलासा हुआ तो शिवकुमार की छोटी बेटी नींद से उठकर गेट की तरफ गई. उसने अपने पिता को खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ा देखा तो चीखने लगी. बच्ची की चीखें सुनकर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और तुरंत शिवकुमार को स्थानीय सरकारी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

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आखिर दोनों में किसी बात को लेकर थी रंजिश

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल के शव गृह में भिजवा दिया है. कॉलोनी के लोगों का कहना है कि आरोपी साहिल और मृतक शिवकुमार पड़ोसी थे, लेकिन दोनों के बीच किस बात को लेकर इतनी गहरी रंजिश थी, जिस वजह से मामला हत्या तक पहुंच गया, इसका पता आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही चल सकेगा. मृतक की मां किरणबाला ने बेटे की हत्या पर गहरा आक्रोश और दुख जताते हुए पुलिस से जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की मांग की.

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Published at : 07 May 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Haryana Police Panipat News HARYANA NEWS CRIME NEWS
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