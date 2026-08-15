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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'संविधान की बात करने से पहले अपना गिरेबान देखें', अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का हमला

'संविधान की बात करने से पहले अपना गिरेबान देखें', अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का हमला

UP Politics: मंत्री ओपी राजभर ने शनिवार को आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान प्रदेश में बड़े पैमाने पर दंगे और कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटनाएं हुईं. मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र किया.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 15 Aug 2026 10:50 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के स्वतंत्रता दिवस पर संविधान को मजबूत करने और भाजपा पर निशाना साधने वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तीखा पलटवार किया है. राजभर ने अखिलेश यादव पर संविधान के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सपा सरकार के कार्यकाल को जनता भूली नहीं है. सपा अध्यक्ष को संविधान की बात करने से पहले अपने शासनकाल और पार्टी के नेताओं के कामकाज पर नजर डालनी चाहिए.

मंत्री ओपी राजभर ने शनिवार को आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान प्रदेश में बड़े पैमाने पर दंगे और कानून-व्यवस्था से जुड़ी घटनाएं हुईं. मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि जब प्रदेश में हिंसा हो रही थी, तब सैफई में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे. राजभर ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण और प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर भी अखिलेश यादव पर सवाल उठाए.

यह भी पढ़ें: विभाजन पर अखिलेश यादव के बयान पर केशव मौर्य का पलटवार, बोले- 'गंदी सोच...'

'आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनाकर भाजपा ने दिखाया विकास का काम'

ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा की ओर से मनाए जा रहे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर अखिलेश यादव की टिप्पणी का भी जवाब देते हुए कहा कि भाजपा ने आजमगढ़ जैसे क्षेत्र में विश्वविद्यालय बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है. सपा आजमगढ़ को अपना गढ़ बताती रही, लेकिन उसके शासन में क्षेत्र के विकास और शिक्षा के लिए क्या किया गया, इसका जवाब उसे देना चाहिए. भाजपा डॉ. भीमराव आंबेडकर, गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए सामाजिक उत्थान के रास्ते पर काम कर रही है. राजभर ने सपा पर पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों में भय का माहौल पैदा करने का आरोप लगाया.

'पीएम मोदी वर्षों से तिरंगे का सम्मान करते आए हैं'

अखिलेश यादव के भाजपा और स्वतंत्रता को एक-दूसरे का विलोम बताए जाने वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए बेचैन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के समय से ही स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराते आ रहे हैं. ऐसे में भाजपा के तिरंगे के सम्मान पर सवाल उठाना विपक्ष की हताशा को दर्शाता है. सपा सरकार के दौरान युवाओं को स्वतंत्रता आंदोलन, आजादी के संघर्ष और तिरंगे के महत्व से जोड़ने के लिए क्या प्रयास किए गए. भाजपा की तिरंगा यात्राओं के जरिए युवाओं में राष्ट्रभावना और देशभक्ति का संदेश पहुंच रहा है. यही वजह है कि विपक्ष को भाजपा की इन गतिविधियों से परेशानी हो रही है.

पीडीए के मुद्दे पर भी अखिलेश को घेरा

ओम प्रकाश राजभर ने पीडीए के नारे पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव कभी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं तो कभी पीडीए की अलग-अलग व्याख्या करते हैं. ओपी राजभर ने आरोप लगाया कि सत्ता से बाहर होने के कारण अखिलेश यादव परेशान हैं और इसी हताशा में लगातार भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं. जनता अब उनके बयानों की सच्चाई को समझ चुकी है.

'यह भी पढ़ें: चुनाव आ रहे हैं, अब कोई भी...', अखिलेश यादव ने नेताओं को दी खास हिदायत

Published at : 15 Aug 2026 10:49 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS OM Prakash Rajbhar
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