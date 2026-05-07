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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाचुनाव नतीजे के बाद से उबल रहा बंगाल, शुभेंदु पीए की हत्या के बाद अब हावड़ा में बमबाजी

चुनाव नतीजे के बाद से उबल रहा बंगाल, शुभेंदु पीए की हत्या के बाद अब हावड़ा में बमबाजी

टीएमसी समर्थकों द्वारा कथित तौर पर क्रूड बम से हमला किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ता घायल हो गए। दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 07 May 2026 07:21 PM (IST)
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  • पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा: हावड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर कथित बम हमला.
  • तृणमूल कांग्रेस समर्थकों पर बमबाजी का आरोप, दो भाजपा कार्यकर्ता घायल.
  • शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद तनाव बढ़ा.
  • पुलिस ने राजनीतिक झड़प बताई, दोषियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया.

पश्चिम बंगाल में चुनावी तनाव के बीच हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. एक दिन पहले जहां भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट (PA) चंद्रनाथ रथ की हत्या की खबर सामने आई, वहीं गुरुवार को हावड़ा में बमबाजी की घटना ने हालात और गंभीर बना दिए. रिपोर्ट्स के अनुसार, टीएमसी समर्थकों द्वारा कथित तौर पर क्रूड बम से हमला किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ता घायल हो गए. दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

हावड़ा के शिवपुर स्थित चौराबस्ती इलाके में गुरुवार (7 मई, 2026) को कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. इस घटना के बाद इलाके में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमले के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

यह भी पढ़ेंः शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारने के पीछे क्या थी वजह? बीजेपी नेता का बड़ा खुलासा

हावड़ा सिटी पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा?

हावड़ा सिटी पुलिस कमिश्नर अखिलेश चतुर्वेदी ने इस घटना को लेकर कहा कि यह एक राजनीतिक झड़प है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है. उन्होंने कहा, ‘शिवपुर के चौराबस्ती इलाके में एक राजनीतिक झड़प हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में कर लिया. इस घटना में शामिल सभी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.’

शुभेंदु अधिकारी के पीए की मौत के बाद लोगों ने दी श्रद्धांजलि

वहीं, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक (PA) चंद्रनाथ रथ की मौत के बाद पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर स्थित उनके पैतृक गांव में लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. जिनकी कल बुधवार (6 मई, 2026) की रात मध्यमग्राम के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. बता दें कि दिवंगत चंद्रनाथ रथ इससे पहले भारतीय वायु सेना में भी अपनी सेवा दे चुके थे.

यह भी पढे़ंः स्कॉर्पियों की सेट्रों कार से ओवरटेकिंग, बिना नंबर बाइक की एंट्री और धड़धड़ा फायरिंग... शुभेंदु PA मर्डर की ऐसे लिखी गई स्क्रिप्ट

Published at : 07 May 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
West Bengal Election TMC Attack
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