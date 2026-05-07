चुनाव नतीजे के बाद से उबल रहा बंगाल, शुभेंदु पीए की हत्या के बाद अब हावड़ा में बमबाजी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा: हावड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर कथित बम हमला.

तृणमूल कांग्रेस समर्थकों पर बमबाजी का आरोप, दो भाजपा कार्यकर्ता घायल.

शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद तनाव बढ़ा.

पुलिस ने राजनीतिक झड़प बताई, दोषियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिया.

पश्चिम बंगाल में चुनावी तनाव के बीच हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. एक दिन पहले जहां भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट (PA) चंद्रनाथ रथ की हत्या की खबर सामने आई, वहीं गुरुवार को हावड़ा में बमबाजी की घटना ने हालात और गंभीर बना दिए. रिपोर्ट्स के अनुसार, टीएमसी समर्थकों द्वारा कथित तौर पर क्रूड बम से हमला किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के दो कार्यकर्ता घायल हो गए. दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

हावड़ा के शिवपुर स्थित चौराबस्ती इलाके में गुरुवार (7 मई, 2026) को कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई. इस घटना के बाद इलाके में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है और हमले के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.

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हावड़ा सिटी पुलिस कमिश्नर ने क्या कहा?

#WATCH | Howrah, West Bengal: Visuals from Shivpur's Chaurabasti area where a clash broke out reportedly between BJP and TMC workers



Howrah City Police Commissioner Akhilesh Chaturvedi said, "A political clash had taken place, resulting in one injury. Upon receiving information… https://t.co/godYREnaqs pic.twitter.com/j8KBpE6w6I — ANI (@ANI) May 7, 2026

हावड़ा सिटी पुलिस कमिश्नर अखिलेश चतुर्वेदी ने इस घटना को लेकर कहा कि यह एक राजनीतिक झड़प है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है. उन्होंने कहा, ‘शिवपुर के चौराबस्ती इलाके में एक राजनीतिक झड़प हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में कर लिया. इस घटना में शामिल सभी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.’

शुभेंदु अधिकारी के पीए की मौत के बाद लोगों ने दी श्रद्धांजलि

#WATCH | West Bengal | People pay floral tributes to the mortal remains of BJP leader Suvendu Adhikari's PA Chandranath, who had earlier served in the Indian Air Force, at his native place in Purba Medinipur.



Chandranath was shot dead by unknown assailants near Madhyamgram last… pic.twitter.com/ZiU7WGHOzN — ANI (@ANI) May 7, 2026

वहीं, भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक (PA) चंद्रनाथ रथ की मौत के बाद पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर स्थित उनके पैतृक गांव में लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. जिनकी कल बुधवार (6 मई, 2026) की रात मध्यमग्राम के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. बता दें कि दिवंगत चंद्रनाथ रथ इससे पहले भारतीय वायु सेना में भी अपनी सेवा दे चुके थे.

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