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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘बंगाल में BJP सत्ता में आई, इसलिए हुई हत्या’, शुभेंदु अधिकारी के PA की मां ने बेटे के हत्यारों के लिए मांगा आजीवन कारावास

‘बंगाल में BJP सत्ता में आई, इसलिए हुई हत्या’, शुभेंदु अधिकारी के PA की मां ने बेटे के हत्यारों के लिए मांगा आजीवन कारावास

Suvendu Adhikari PA Murder: भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की और आश्वासन भी दिया कि चंद्रनाथ के दोषियों को न्याय के कटघरे में जरूर और जल्द लाया जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 07 May 2026 11:43 PM (IST)
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  • शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की गोली मारकर हत्या की गई।
  • मां ने राजनीतिक हत्या बताते हुए आजीवन कारावास की मांग की।
  • ममता बनर्जी की हार के बाद से परिवार खतरे में था।
  • शुभेंदु अधिकारी ने दोषियों को जल्द न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक (PA) चंद्रनाथ रथ की बुधवार (6 मई, 2026) को मध्यमग्राम के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई. इसके बाद दिवंगत चंद्रनाथ रथ की मां हसिरानी रथ ने अपने बेटे की हत्या करने वालों हत्यारों के लिए कड़ी सजा की मांग की है.  

उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूं कि दोषियों को सजा मिले. मैं एक मां हूं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उन्हें फांसी दी जाए, मैं चाहतीं हूं कि मेरे बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को आजीवन कारावास की सजा दी जाए.

राजनीतिक रूप से प्रेरित थी मेरे बेटे की हत्याः हसिरानी रथ

उन्होंने गुरुवार (7 मई, 2026) को पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि यह हत्या राजनीतिक रूप से प्रेरित थी. उन्होंने कहा, ‘उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता में आई. हमारे प्रदेश अध्यक्ष और अन्य नेता बार-बार राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के लोग लगातार भड़काऊ बयान दे रहे थे, जो ये कह रहे थे कि 4 तारीख के बाद दिल्ली में बैठे बाप भी हमें बचा नहीं पाएंगे और उन्होंने चार तारीख के बाद वैसा ही करके दिखाया.’

यह भी पढ़ेंः CBI के नए डायरेक्टर के सेलेक्शन के लिए जल्द हो सकती है हाई लेवल मीटिंग, जानें किन नामों की हो रही चर्चा

ममता बनर्जी की हार के बाद से परिवार पर मंडरा रहा था खतराः हसिरानी रथ

उन्होंने आगे कहा, ‘अगर मेरे बेटे की मौत किसी दुर्घटना में हो जाती, तब मुझे इतना ज्यादा दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरह से बदमाशों ने मेरे बेटे को तड़पाया और उसकी जान ले ली, ये सब तृणमूल की मनगढ़ंत कहानियां है. जब से शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराया है, तभी से मेरा पूरा खतरों का सामना कर रहा है.’

निजी सहायक की मौत पर क्या बोले शुभेंदु अधिकारी?

भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपने निजी सहायक (पीए) चंद्रनाथ रथ की हत्या को एक निर्दयी और सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई हत्या करार दिया. उन्होंने अपनी पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने का अनुरोध करते हुए यह आश्वासन भी दिया है कि चंद्रनाथ के दोषियों को न्याय के कटघरे में जरूर और जल्द लाया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारने के पीछे क्या थी वजह? बीजेपी नेता का बड़ा खुलासा

Published at : 07 May 2026 11:43 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari BJP WEST BENGAL Chandranath Rath
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