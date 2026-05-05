उत्तर प्रदेश के जालौन से सामने आई एक हृदय विदारक घटना ने सभी को झकझोर दिया है, यहां कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बिरिया खुर्द में नव दंपति ने कथित तौर पर पारिवारिक कलह के चलते फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. घटना के वक्त कमरे में 6 साल मासूम बच्ची भी कमरे में सो रही थी. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतकों की पहचान ग्राम बिरिया खुर्द निवासी 22 वर्षीय विवेक कुमार और उसकी पत्नी साधना (20 वर्ष) के रूप में हुई है. विवेक पेशे से मजदूर था, वह मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. बताया गया कि विवेक ने दो साल पहले गोहन गांव निवासी साधना से शादी की थी और उसकी 6 माह की एक बेटी भी है.

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पति को बाहर काम पर भेजने को लेकर होता था विवाद

मृतक के पिता रामप्रसाद ने पुलिस को बताया कि विवेक और साधना के बीच दो दिन पहले दोनों के बीच कहासुनी हुई थी. रामप्रसाद ने पुलिस को बताया कि साधना चाहती थी कि यहां कमाई ठीक नहीं हो रही है, इसलिए विवेक कहीं बाहर जाकर काम करे. हालांकि, विवेक घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं था, इसी को लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता था.

कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला दंपति का शव

रामप्रसाद ने बताया कि सोमवार की रात को उनके बीच कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ था जिससे अंदाजा लगता कि मामला इतना बढ़ जाएगा. मंगलवार की सुबह जब वह बेटे के कमरे के पास से गुजरे, तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी. उन्होंने परेशान होकर जब खिड़की से झांका तो देखा कि विवेक और साधना दोनों एक ही बल्ली से लटके हुए थे. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सीओ शैलेंद्र बाजपेयी पहुंचे. उन्होंने दरवाजा तोड़कर दोनों को फंदे से नीचे उतारा.

पुलिस को लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

सीओ शैलेंद्र बाजपेई ने बताया कि कमरे में छत नहीं थी, उसके स्थान पर टीन शेड लगा हुआ था. उसी टीन शेड की एक लंबी बल्ली पर लगभग दो फीट की दूरी पर दोनों ने अलग-अलग फंदे लगाए थे. पुलिस को सुसाइड नोट नहीं मिला है. सीओ ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर किस वजह से दोनों ने यह कदम उठाया.

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