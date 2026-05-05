यूपी के हापुड़ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घरेलू विवाद के बाद एक पति ने अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया. मामूली कहासुनी के बाद आरोपी ने धारदार हथियार से पत्नी का गला रेतने की कोशिश की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया.

घायल महिला को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है. पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में जुट गई है. प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है.

गला रेतकर युवती को उतारा मौत के घाट

जानकारी के मुताबिक, थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के इंद्रगढ़ी निवासी सुनील का अपनी पत्नी नीलम के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि सुनील ने अपना आपा खो दिया. आरोप है कि सुनील ने घर में रखे धारदार हथियार से नीलम पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन रेत दी. चीख-पुकार सुनकर जब तक आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, नीलम लहूलुहान हालत में जमीन पर तड़प रही थी.

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पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल नीलम को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति सुनील को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच कर रही है कि क्या इस हमले के पीछे कोई और बड़ी वजह थी या यह महज घरेलू विवाद में गुस्से का नतीजा था.

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