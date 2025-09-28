अलीगढ़ में व्यवसायी की हत्या के आरोप में हिंदू महासभा की पदाधिकारी का पति गिरफ्तार

अलीगढ़ जिले के रोरावर थाने की पुलिस ने एक स्थानीय व्यवसायी की हत्या के सिलसिले में हिंदू महासभा की पदाधिकारी के पति को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान अशोक पांडेय के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ व्यवसायी के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

उसने बताया कि व्यवसायी अभिषेक गुप्ता की शुक्रवार देर रात उस समय दो अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वह बस में चढ़ रहे थे. पुलिस ने बताया कि यह घटना शहर के बाहरी इलाके रोरावर थाना क्षेत्र के मुख्य खेरेश्वर मंदिर चौराहे पर हुई.

पुलिस ने बताया कि अशोक पांडेय, दक्षिणपंथी हिंदू नेता एवं हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव पूजा शकुन पांडेय के पति हैं. पूजा का नाम भी कारोबारी के पिता द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में है.

डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया

रोरावर थाना प्रभारी विजय कुमार ने बताया कि गोलीबारी में शामिल दो अन्य लोगों की पहचान नहीं हो पाई है और वे फिलहाल फरार हैं.

व्यवसायी की हत्या के बाद, अलीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नीरज कुमार ने पत्रकारों को बताया था कि अभिषेक के पिता अपने बेटे और भतीजे जीतू के साथ बस में चढ़ रहे थे, तभी अचानक दो हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी. गोली लगने से घायल अभिषेक गुप्ता को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

एसएसपी ने बताया कि अभिषेक के पिता ने अशोक पांडेय और उनकी पत्नी पूजा शकुन पांडेय पर रुपये के लेनदेन के विवाद में हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है.

आरोप है कि यह दंपति लंबे समय से व्यवसायी परिवार को परेशान कर रहा था. एसएसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.