'कई मौलाना भाजपा से मिले हुए...'बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला दावा

कांग्रेस नेता उदित राज ने उत्तर प्रदेश के बरेली में उपद्रवियों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी के बयान पर भी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि "माहौल खराब करने वाले मौलाना की डेंटिंग पेंटिंग करना जरूरी था." उन्होंने कहा कि कई मौलाना भाजपा से मिले हुए हैं और हिंसा भाजपा की मिलीभगत से हो रही है.

कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा, "कई मौलानाओं ने भाजपा से हाथ मिलाया हुआ है और ये उनके हित में है कि देश में हिंदू-मुस्लिम होता रहे." उन्होंने ये भी कहा कि जो दिखता है वह होता नहीं है.

उन्होंने कहा कि 'आई लव मोहम्मद' उसी तरह है जिस तरह से 'बजरंग बली की जय हो' और 'जय श्रीराम' जैसे नारे हैं. इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है. बरेली की घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. जांच में जो दोषी पाए जाएं, उनको सजा मिलनी चाहिए.

'ऐसे ही पिटोगे जैसे पीटे गए हो...' बलरामपुर में बरेली का जिक्र कर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उदित राज ने कहा कि योगी सरकार जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई नहीं करेगी बल्कि उसे और बढ़ाएगी. ये भी हो सकता है कि जो निर्दोष हों, उन्हें ही पकड़ लिया जाए. ये घटना मिलीभगत से हो सकती है इसलिए किसी भी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है.

अखिलेश यादव' के पोस्टर पर भी बोले उदित राज

'आई लव योगी आदित्यनाथ' बनाम 'आई लव अखिलेश यादव' के पोस्टर पर उदित राज ने कहा कि ये तो भावना व्यक्त करने का तरीका है, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग 'आई लव मोहम्मद' का पोस्टर लेकर चल रहे हैं, वे ध्यान दें कहीं कोई कुछ गलत न कर दे.

एशिया कप में भारत-पाकिस्तान के फाइनल मैच पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री ने दूसरे देश में बयान दिया था कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है. अब उसी आतंकवादी देश से मैच खेला जा रहा है. ये केंद्र सरकार का दोहरा चरित्र है.