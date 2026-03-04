हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHoli 2026: देशभर में मनाई जा रही होली, बसपा चीफ मायावती ने खास अंदाज में दी बधाई, जानें क्या कहा?

Holi 2026: देशभर में मनाई जा रही होली, बसपा चीफ मायावती ने खास अंदाज में दी बधाई, जानें क्या कहा?

Holi 2026: यूपी की पूर्व सीएम व बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने देशवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं दी है. साथ ही शांति व सद्भाव के साथ होली मनाने की अपील की है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 04 Mar 2026 11:23 AM (IST)
Preferred Sources

आज देशभर में रंगों का त्योहार होली बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है, लोग एक-दूसरे को गुलाल लगाकर होली शुभकामनाएं दे रहे हैं. इसी बीच उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने देशवासियों को होली महोत्सव को शुभकामनाएं दी है.

बसपा चीफ व पूर्व सीएम मायावती ने एक्स हैंडल पर लिखा, "होली पर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. सभी लोग परम्परागत तौर पर शान्ति व सद्भाव के साथ इस त्योहार को उमंग के साथ मनाएं और आपस में मिलजुल कर होली की खुशियां बांटें, यही इस पर्व की सच्ची भावना. अन्त में एकबार फिर सभी को हैप्पी होली."

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दी शुभकामनाएं

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "आज होली के इस पावन पर्व पर मैं देशवासी, प्रदेश वासी और दुनिया भर में बसे भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूं. इस दिन सब एक-दूसरे से मिलकर विवादों को भूल जाते हैं, ऐसे ही हमारा देश व प्रदेश होली का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाए."

उन्होंने आगे कहा, "उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त है और प्रदेश की जनता भी इसमें बहुत सहयोग करती है... सबसे अपील करेंगे कि होली का पर्व है इसे शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं. इसका बहुत दूर तक संदेश जाता है..."

सांसद अवधेश प्रसाद ने दी होली की शुभकामनाएं

सांसद और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अवधेश प्रसाद ने भी रंगों के पर्व होली की शुभकामनाएं दी है. सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, "होली के महान पावन पर्व पर मैं सम्मानित, देवतुल्य क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं. उनका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं. मैं उनसे  विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि ये त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है और हमें उम्मीद है कि ये त्यौहार इसी तरह से मनाया जाएगा और पूरे देश में सौहार्द का माहौल होगा..."

और पढ़ें
Published at : 04 Mar 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
MAYAWATI UP NEWS Holi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Holi 2026: देशभर में मनाई जा रही होली, बसपा चीफ मायावती ने खास अंदाज में दी बधाई, जानें क्या कहा?
देशभर में मनाई जा रही होली, बसपा चीफ मायावती ने खास अंदाज में दी बधाई, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजीपुर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, 7 गिरफ्तार, पुलिस पर अभद्रता का आरोप
गाजीपुर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प, 7 गिरफ्तार, पुलिस पर अभद्रता का आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Holi 2026: देशभर में होली की धूम, CM योगी, रेखा गुप्ता समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दी बधाई
देशभर में होली की धूम, CM योगी, रेखा गुप्ता समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दी बधाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mathura News: वृंदावन में पंजाब पुलिस की दबिश, किराए पर रह रहे पति-पत्नी को ले गई साथ, जानें क्या है मामला
वृंदावन में पंजाब पुलिस की दबिश, किराए पर रह रहे पति-पत्नी को ले गई साथ, जानें क्या है मामला
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'भारत के साथ मिलकर इजरायल हमारे खिलाफ...', मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ख्वाजा आसिफ का तीखा बयान, क्या बोले PAK रक्षा मंत्री?
'भारत के साथ मिलकर इजरायल हमारे खिलाफ...', मिडिल ईस्ट में जंग के बीच ख्वाजा आसिफ का तीखा बयान, क्या बोले PAK रक्षा मंत्री?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Holi 2026: मथुरा में होली की धूम, ब्रज मंडल में पहुंचे 44 लाख से अधिक श्रद्धालु, हुड़दंगियों पर पैनी नजर
मथुरा में होली की धूम, ब्रज मंडल में पहुंचे 44 लाख से अधिक श्रद्धालु, हुड़दंगियों पर पैनी नजर
इंडिया
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
बॉलीवुड
राज कपूर से अमिताभ बच्चन तक, ऐसी होती थी बॉलीवुड सितारों की शानदार होली पार्टियां
राज कपूर से अमिताभ बच्चन तक, ऐसी होती थी बॉलीवुड सितारों की शानदार होली पार्टियां
क्रिकेट
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
यूटिलिटी
घर में सबसे ज्यादा बिजली खाते हैं ये 3 उपकरण, ध्यान से करें इस्तेमाल
घर में सबसे ज्यादा बिजली खाते हैं ये 3 उपकरण, ध्यान से करें इस्तेमाल
नौकरी
इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट्स के लिए कोंकण रेलवे में बड़ा मौका,20 मार्च तक करें आवेदन
इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट्स के लिए कोंकण रेलवे में बड़ा मौका,20 मार्च तक करें आवेदन
लाइफस्टाइल
Wisdom Teeth: क्या किसी काम की नहीं होती अकल दाढ़, नेचर ने हमारे मुंह में इसे क्यों रखा?
क्या किसी काम की नहीं होती अकल दाढ़, नेचर ने हमारे मुंह में इसे क्यों रखा?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget