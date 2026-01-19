पहले जलाए दीप और फिर जोड़े हाथ...! मंदिर में चोरी की अनोखी वारदात, महिलाओं ने पार किया शॉल

उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ से मंदिर में चोरी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है, उत्तर प्रदेश की तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर में एक प्राचीन मंदिर नक्का कुआं से एक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. इस चोरी की घटना का वीडियो जिसने भी देखा वह हैरान रह गया और सोचने पर मजबूर है कि कोई सिर्फ शॉल के लिए मंदिर में चोरी क्यों की.



दरअसल, उत्तर प्रदेश की तीर्थनगरी गढ़मुक्तेश्वर में एक प्राचीन मंदिर नक्का कुआं से एक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. यहां श्री राम मंदिर के अंदर से माता सीता की एक शॉल को दो महिलाएं उतार ले गई. महिलाओं की यह हरकत मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई.

महिलाओं ने विग्रह उतार शॉल

महिलाओं में मंदिर में चोरी की वीडियो सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मंदिर के अंदर पहुंची महिलाओं ने पहले भगवान के आगे हाथ जोड़े... फिर दीप जलाया और उसके बाद सीता माता की शॉल को उतार लिया. हालांकि इस घटना के पीछे का मकसद अभी स्पष्ट नहीं हुआ है.

रहस्य सुलझाने में जुटी पुलिस

माना जा रहा है कि कड़ाके की इस सर्दी में महिला को शायद उस शॉल की सख्त जरूरत थी, जिसकी वजह से उसको यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा. मानवीय पहलू के तौर पर देखा जाए, तो यह इस घटना को चोरी तक सीमित नहीं रखता. जबकि दूसरी ओर इस घटना को लोग धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ भी बता रहे हैं. जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश है. फिलहाल, पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी गई है. अब देखना यह होगा कि पुलिस इस रहस्य की गुत्थी कब तक सुलझा पाती है.

