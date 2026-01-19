करणी सेना के निशाने पर क्रिकेटर रिंकू सिंह, काले चश्मे में दिखाए भगवान तो थाने में की शिकायत

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर हंगामा हो गया है. जिसमें उन्होंने भगवान हनुमान, शंकर, विष्णु, गणेश की वीडियो शेयर की, जिसमें वो काला चश्मा पहनकर कार चलाते दिख रहे हैं. उनकी इस पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं. वहीं करणी सेना उनके खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की माँग की है.

रिंकू सिंह ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो छक्के मारते दिख रहे हैं. भगवान हनुमान, शिव, विष्णु और गणेश जी काला चश्मा लगातार कार में दिखते हैं. करणी सेना ने इस पोस्ट से हिन्दू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया है. कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में अलीगढ़ में थाना सासनी गेट में तहरीर देकर शिकायत की और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की है.

करणी सेना ने की कार्रवाई की मांग

करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र चौहान ने कहा कि एक तरफ तो उनका वर्ल्ड कप में चयन हुआ है. वो देश के लिए खेल रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ इस तरह की पोस्ट से सनातनियों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. हमारे देवी देवताओं को चश्मा पहनते हुए उन्होंने गाड़ी चलाते हुए दिखाया है और छक्के मार रहे हैं. इससे वो क्या जाहिर करना चाहते हैं?

'सार्वजनिक रूप से माफी मांगे रिंकू सिंह'

करणी सेना ने कहा कि उनका यह कृत्य निंदनीय है और उनको सार्वजनिक रूप से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए. हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की माँग की हैं अगर कार्यवाही नहीं होती है तो करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे. जिसकी जिम्मेदारी स्वयं रिंकू सिंह की होगी.

थाने में तहरीर देने गए करणी सेना के जिला अध्यक्ष सुमित तोमर ने बताया कि हमारे संज्ञान में एक मामला आया था कि इंडियन क्रिकेटर रिंकू सिंह जो अलीगढ़ के ही रहने वाले हैं और शाहरुख खान की टीम के सदस्य भी है. उन्होंने शाहरुख खान की तरह अपनी जिहादी मानसिकता को उजागर किया है और हमारे सभी देवी देवताओं को एआई जेनरेटेड वीडियो को पोस्ट किया है.

सुमित तोमर ने कहा कि हमारे पास इसके साक्ष्य है और हम इसका विरोध करते हैं. इसके कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. रिंकू सिंह के खिलाफ उचित कार्रवाई हो इसके लिए थाने में हमने तहरीर दी है और कार्रवाई की मांग की है.

उत्तराखंड में कांग्रेस विधायक के बेटे पर जानलेवा हमले से हड़कंप, लोहे की रॉड से पीटा, ICU में भर्ती



