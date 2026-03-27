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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडHapur News: बंद फाटक से ट्रैक पार करना बना जानलेवा, ट्रेन की चपेट में आने से 55 वर्षीय की मौके पर मौत

Hapur News: बंद फाटक से ट्रैक पार करना बना जानलेवा, ट्रेन की चपेट में आने से 55 वर्षीय की मौके पर मौत

Hapur News In Hindi: हापुड़ के बाबूगढ़ में रेलवे फाटक पार करते समय एक 55 वर्षीय व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मौत हो गई. फाटक बंद होने के बावजूद जल्दबाजी में ट्रैक पार करने की कोशिश जानलेवा साबित हुई.

By : विपिन शर्मा, हापुड़ | Edited By: जतिन राय | Updated at : 27 Mar 2026 01:13 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर आई है. बाबूगढ़ कोतवाली क्षेत्र के कुचेसर रोड चौपला गेट नंबर 62-सी पर एक 55 वर्षीय व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई. जानकारी के अनुसार रेलवे फाटक बंद होने के बावजूद ट्रैक पार करने की जल्दबाजी इस व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हुई.

 बंद फाटक के नीचे से निकलने की कोशिश, तेज रफ्तार ट्रेन ने रौंदा

जानकारी के अनुसार दिल्ली से लखनऊ की ओर जा रही डबल डेकर ट्रेन के लिए रेलवे फाटक बंद किया गया था. लेकिन 55 वर्षीय मृतक व्यक्ति ने जल्दबाजी में बंद फाटक के नीचे से निकल कर रेलवे ट्रैक को पार करने की नाकाम कोशिश की. तभी तेज रफ्तार से आ रही डबल डेकर ट्रेन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और तभी उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

 पुलिस पहुंची, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा - पहचान की कोशिश जारी

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जानकारी के अनुसार फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त करने के प्रयासों में जुटी है. अभी तक मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है.

इस हादसे ने एक बार फिर रेलवे सुरक्षा नियमों की अनदेखी के खतरनाक परिणामों को उजागर किया है. कई बार इस प्रकार की घटना देखने में आती है कि बंद फाटक के बावजूद ट्रैक पार करना किस तरह जानलेवा साबित हो सकता है, यह घटना इसकी एक और दर्दनाक मिसाल बन गई है. समाज के लिए एक संदेश है कि जल्दबाजी किस प्रकार से जीवन के लिए खतरा हो सकता है.

समय-समय पर देश के नेता और लोगों की सरकार से मांग रही है कि रेलवे फाटक पर अंडर पास की व्यवस्था की जाए, ताकि दुर्घटना को टाला जा सके.

 

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Published at : 27 Mar 2026 01:13 PM (IST)
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