बादलों से घिरा दिल्ली-NCR! बारिश और तूफान की चेतावनी, जानें किस दिन सबसे ज्यादा असर

देश की राजधानी दिल्ली में मौसम सुहावना बना हुआ है. न्यूनतम तापमान 19 तो वहीं अधिकतम 30-31 डिग्री सेल्सियस रहा. 27 मार्च की सुबह की बात करें तो सुबह 6 बजे तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 19 डिग्री रहने का अनुमान है. इस दौरान लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

आज 27 मार्च को भी बारिश की संभावना बनी हुई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 29 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में आंधी और बारिश का असर रहेगा. आज दिल्ली एनसीआर में दिनभर बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है.

अगले दिनों का पूर्वानुमान

28 मार्च को आसमान में बादल बने रहेंगे और हल्की धूप के साथ मौसम सुहावना रहेगा. तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. वहीं 29 मार्च को धूल भरी आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है और हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती हैं.

येलो अलर्ट और आगे का असर

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 29 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और 30 मार्च को भी बारिश का पूर्वानुमान है. हालांकि तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा और अधिकतम तापमान 29 डिग्री तथा न्यूनतम 20 डिग्री के आसपास रह सकता है. 31 मार्च को बारिश की संभावना नहीं है लेकिन बादल छाए रहेंगे और 1 अप्रैल की शुरुआत भी बादलों के साथ होगी.

स्काईमेट वेदर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. महेश पलावत के अनुसार देश में बारिश का नया दौर शुरू हो चुका है. यह सिस्टम मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक सक्रिय रहेगा. उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी अच्छी बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट और गर्मी से राहत बनी रहेगी.