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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपूजा पाल के धुरंधर वाले बयान पर तकरार बढ़ी, पंकज चौधरी ने अखिलेश को याद दिलाया 'रक्त रंजित इतिहास'

पूजा पाल के धुरंधर वाले बयान पर तकरार बढ़ी, पंकज चौधरी ने अखिलेश को याद दिलाया 'रक्त रंजित इतिहास'

UP Politics: पूजा पाल के धुरंधर वाले बयान पर अखिलेश यादव ने तंज कसा तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने उन पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि सपा ने अतीक अहमद को सिर आंखों पर बिठाया था.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 27 Mar 2026 07:36 AM (IST)
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माफिया अतीक अहमद को लेकर पूजा पाल के बयान के बाद यूपी की सियासत गरमा गई है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन पर तंज करते हुए गुमराह किए जाने की बात कही, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने राजू पाल को लेकर सपा पर ‘खून से सना इतिहास’ होने का आरोप लगाया. 

दरअसल पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 'धुरंधर' बताया था, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि वह मुख्यमंत्री को अभी तक समझ नहीं पाई हैं. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि वह इससे भी ज्यादा कड़े शब्द का इस्तेमाल कर सकती थीं. 'वह (आदित्यनाथ) तो धुरंधर से भी ज्यादा धुरंधर हैं.' अखिलेश ने कहा कि पूजा पाल को गुमराह किया गया है. 

पंकज चौधरी ने किया सपा अध्यक्ष पर पलटवार

अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है. प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने राजू पाल की हत्या का जिक्र करते हुए कहा, 'एफआईआर तो उस "रक्त रंजित" इतिहास पर होनी चाहिए, जिसमें पाल समाज के होनहार लाल 'राजू पाल जी' की सरेआम हत्या करने वाले दरिंदों को समाजवादी पार्टी ने अपने 'सिर-आँखों' पर बिठाया था. 

उनके हत्यारों को पालने-पोसने और राजनीतिक संरक्षण देकर माफिया से माननीय बनाने का पाप सपा पार्टी ने किया. आज ये सपाई 'गुमराह' करने की बात कर रहे हैं. दरअसल, पाल समाज अब 'सफारी वाले नकली समाजवाद' को पहचान चुका है और विकास व राष्ट्रवाद की मुख्यधारा से जुड़ रहा है.

स्वर्गीय राजू पाल जी की पत्नी स्वयं कह चुकी हैं कि अगर सपा सरकार होती, तो आज वो जिंदा न होतीं. यह लाल टोपी वालों के शासन के 'जंगलराज' पर सबसे बड़ा तमाचा है. जब आपके विधायक खुद आपका साथ छोड़कर विकास के साथ आ रहे हैं, तो तिलमिलाहट होना स्वाभाविक है.

जहाँ तक रही पाल समाज की बात तो वह अब पिछलग्गू नहीं, नेतृत्वकर्ता है और सत्ताइस में सपा का सूपड़ा साफ करने के लिए तैयार है.' 

बता दें कि कौशांबी की चायल सीट से सपा की पूर्व विधायक पूजा पाल, बसपा के पूर्व विधायक राजू पाल की विधवा हैं. राजू पाल की 2005 में प्रयागराज में उनकी शादी के कुछ ही समय बाद गैंगस्टर-नेता अतीक अहमद के गुर्गों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. 

पूजा पाल को पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर तारीफ किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया था.

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Published at : 27 Mar 2026 07:36 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav पंकज चौधरी Pooja Pal UP News
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