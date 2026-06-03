लखनऊ में प्रॉपर्टी कारोबारी संदीप सिंह की हत्या मामले में पुलिस ने दिनेश यादव को गिरफ्तार किया है जो समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का उपाध्यक्ष बताया जा रहा है. जिसे लेकर यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अब अखिलेश यादव पर निशाना साधा हैं. उन्होंने सपा मुखिया के साथ आरोपी की तस्वीर शेयर करते हुए कहा- 'उलटा चोर कोतवाल को डांटे'

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में संदीप सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी की माँग करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल उठाए थे, जिस पर अब सुभासपा प्रमुख और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पलटवार किया है.

ओम प्रकाश राजभर ने किया पलटवार

राजभर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा- 'एक कहावत है 'उलटा चोर कोतवाल को डांटे', अखिलेश यादव जी 27 तारीख से चिल्ला रहे हो आप कि लखनऊ में हत्या हो गई... हत्या हो गई, हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हुई.

अरे अखिलेश बाबू मिल गया हत्यारा, आपका अपना, आपका बहुत करीबी... सुना है गिरफ्तार आरोपी तो कोई यादव है न? आपकी "समाजवादी लोहिया वाहिनी" का उपाध्यक्ष? दूसरा वाला मुस्लिम है? दोनों आपके वोटर हैं. अखिलेश जी इन्हीं को तो आप बोलते है कि "बच्चा है तू मेरा"

PDA यानी "पीट देगा अहीर" वाली फोटो डाल रहा हूं, जो आपके साथ है. यही लखनऊ हत्या का मास्टरमाइंड है, जिसके साथ आप शान से फोटो खिंचाए हैं. दूसरा वाला भी आपका ही पट्ठा है. जल्दी ही उसकी फोटो भी सार्वजनिक करूंगा.'

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प्रॉपर्टी कारोबारी संदीप सिंह की हत्या का मामला

बता दें कि लखनऊ में एक सप्ताह पहले जौनपुर के प्रॉपर्टी कारोबारी संदीप सिंह की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो अपनी कार से दफ़्तर पहुंचे थे. जैसे वो दफ़्तर के अंदर जाने लगे बाइक सवार बदमाशों ने उनपर ताबड़तोड़ फायरिंग की और कुछ ही सैकेंड्स में मौके से फ़रार हो गए थे. राजधानी में हुए इस हत्याकांड को लेकर प्रदेश की सियासत भी गर्म हो गई थी.

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