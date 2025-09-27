'बेटी होने पर मारते थे ताना...', महिला की आत्महत्या के मामले में पति और सास गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में 22 सितम्बर को लखनावली गांव में एक महिला ने ससुराल में पति और सास की पिटाई से तंग आकर आत्महत्या कर ली. जिसका मुकदमा मृतका के भाई ने सूरजपुर कोतवाली दर्ज करवाया था. आज शनिवार को पुलिस ने आरोपी पति और सास को गिरफ्तार कर लिया है.

मृतका रितु का भाई अंक्ति सीआईएसएफ में तैनात है. परिजनों ने आरोप लगाया कि रितु को दहेज़ और बेटियों की वजह से परेशान किया जा रहा था. उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है.

क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि, बागपत निवासी अंकित तोमर की बहन रितु की शादी बागपत के सोनू मलिक से 2014 में हुई थी. सोनू सूरजपुर स्थित सीआईएसएफ में आरक्षी है. बीते सोमवार को उसकी बहन ने पति और सास पर मारपीट करने का आरोप लगाया था. जिसके बाद अचानक फोन कट हो गया. मायके पक्ष के लोग सूरजपुर पहुंचे तो अंकित की बहन कैलाश अस्पताल में भर्ती मिली. जहां उसकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में वर्तमान में सूरजपुर निवासी सोनू मलिक पुत्र स्वर्गीय मुंशीलाल और शकुन्तला पत्नी स्वर्गीय मुंशीलाल को गिरफ्तार कर लिया है.

दहेज़ और बेटी पैदा होने की वजह से करते थे प्रताड़ित

सूरजपुर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि 23 सितम्बर को रितु तोमर द्वारा आत्महत्या करने की सूचना मिली थी. सोनू मलिक और शकुंतला पर आत्महत्या के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है. आरोप है कि दहेज और दो बेटियां पैदा होने पर आए दिन रितु को उसके ससुराल पक्ष के लोग ताना मारते थे. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

दोनों बेटियां अभी मृतका का मायके के पास ही हैं, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है. उधर इलाके में भी लोगों ने इस घटना पर हैरानी जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.