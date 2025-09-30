ग्रेटर नोएडा: ट्रेनी डॉक्टर शिवा शर्मा ने 21वीं मंजिल से कूदकर की आत्महत्या, कारण अज्ञात

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बिसरख कोतवाली क्षेत्र के गौर सिटी में सोमवार शाम उस समय हड़कम्प मच गया, जब यहां एक ट्रेनी डॉक्टर शिवा शर्मा ने 21वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. वह ग्रेटर नोएडा के हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रहा था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे मे लेकर पोस्टमर्टम के लिए भेज दिया है. आत्महत्या का मकसद सामने नहीं आया है.

ट्रेनी डॉक्टर शिवा शर्मा मूलरूप से मथुरा का रहने वाला था. वहां पिता राकेश शर्मा का बिजनेस है. ग्रेटर नोएडा की गौर सिटी में शिवा की बहन रहती हैं. यहां वह रविवार को अपने मम्मी-पापा के साथ आया था. सोमवार दोपहर शिवा अचानक फ्लैट से बाहर निकाला और बालकनी से नीचे छलांग लगा दी. इससे उसकी मौत हो गई.

2015 बैच का है स्टूडेंट-मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी

परिवार वालों की माने तो, शिवा 2015 बैच का स्टूडेंट था. दिल्ली के एक निजी कॉलेज से उसने एमबीबीएस की पढ़ाई की थी. कोरोना के दौरान 2020 में उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई. जिसकी वजह से वह काफी परेशान रह रहा था और उसी की वजह से उसकी डॉक्टरी की ट्रेनिंग छूट गई थी. इससे वह काफी डिप्रेशन में था. पुलिस को मौके से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. अचानक शिवा इस तरह का कदम उठा लेगा इसका किसी को यकीन नहीं हो रहा. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई-पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इन्तजार

सेंट्रल नोएडा की एडिशनल डीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि 21वीं मंजिल से कूद कर शिवा नाम के युवक ने आत्महत्या की है. परिजन मौके पर मौजूद हैं, आगे की कार्रवाई की जा रही है. आत्महत्या की वजह या कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होगी. परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है.