Greater Noida News: बिजनेस में हुआ घाटा तो डिप्रेशन का शिकार हुआ शख्स, उठाया खौफनाक कदम

ग्रेटर नोएडा के बिसरख कोतवाली क्षेत्र की एक सोसाइटी की आठवीं मंजिल से कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली. कंपनी में घाटा और नौकरी छोड़ने के बाद से वह मानसिक तनाव में चल रहे थे.सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

जानकारी के अनुसार व्यू सोसाइटी निवासी 55 वर्षीय लक्ष्मीकांत जोशी अपनी पत्नी मीनाक्षी जोशी के साथ 15 दिन पहले ही यहां शिफ्ट हुए थे. उन्होंने अपने नोएडा के सेक्टर 12 स्थित मकान को मकान को किराए पर दिया था. उनके दो बेटे अहमदाबाद और बेंगलुरु में रहते हैं.

बालकनी से लगा दी छलांग

मंगलवार को लक्ष्मीकांत जोशी ने अपने फ्लैट से बाहर निकलकर बालकनी से छलांग लगा दी. घटना की सूचना मिलने पर आसपास के लोगों की मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई. घटना की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई.आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया या, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने बताया कि लक्ष्मीकांत जोशी की अपनी केबल बनाने की कंपनी थी. वह घाटे में चली गई. उसके बाद वह नोएडा की एक निजी कंपनी में नौकरी करने लगे. वहां से चार माह पहले नौकरी छोड़ दी थी. बिसरख कोतवाली प्रभारी का कहना है कि जांच में मानसिक तनाव की वजह से आत्महत्या करने का मामला सामने आया है.