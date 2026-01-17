ग्रेटर नोएडा: कोहरे में तेज रफ्तार कार मॉल के बेसमेंट में गिरी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत

उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क इलाके से घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी के बीच सेक्टर-150 मोड़ पर एक भीषण हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नाले की बाउंड्री तोड़ते हुए सीधे एक निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में जा गिरी. बेसमेंट में भारी मात्रा में पानी भरा हुआ था, जिसमें कार सवार सॉफ्टवेयर इंजीनियर फंस गया. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और NDRF की टीम ने घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

मृतक की पहचान 27 वर्षीय युवराज मेहता के रूप में हुई है, जो नोएडा के ही सेक्टर-150 का निवासी था. युवराज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और अपने पिता राजकुमार मेहता का इकलौता सहारा थे. इस हादसे से परिवार में कोहराम मच गया है.

16-17 जनवरी की दरमियानी रात की घटना

घटना 16 और 17 जनवरी की दरमियानी रात की है. युवराज घर जा रहे थे, लेकिन घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण रफ्तार तेज होने से कार अनियंत्रित हो गई. कार नाले की बाउंड्री तोड़ते हुए सीधे निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में जा गिरी. बताया जा रहा है कि बेसमेंट में भारी मात्रा में पानी भरा हुआ था, जिसमें कार पूरी तरह डूब गई और युवराज उसमें फंस गए.

NDRF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की पीआरवी टीम मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत फायर स्टेशन और NDRF की टीमों को बुलाया गया. पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बचाने की हर संभव कोशिश की. घंटों चले सर्च ऑपरेशन के बाद NDRF की टीम ने युवराज को पानी से भरे बेसमेंट से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिजनों को सूचित कर दिया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में हादसे का कारण घना कोहरा और मोड़ पर विजिबिलिटी कम होना बताया जा रहा है. पिछले कुछ दिनों से नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-150 मोड़ पर रात के समय विजिबिलिटी लगभग शून्य हो जाती है. इस कारण वाहन चालक सड़क की स्थिति ठीक से नहीं देख पाते.

स्थानीय निवासियों ने इस इलाके में सुरक्षा उपायों की मांग की है. उनका कहना है कि निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में पानी भरा रहना और उचित बैरिकेडिंग न होना खतरनाक है. लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसी जगहों पर उचित सुरक्षा व्यवस्था की जाए.