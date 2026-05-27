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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसहारनपुर में ब्राह्मणों ने लगाए मंदिरों पर ताले, पुजारी पर POCSO केस लगाने के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान

सहारनपुर में ब्राह्मणों ने लगाए मंदिरों पर ताले, पुजारी पर POCSO केस लगाने के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान

Saharanpur News: ब्राह्मण समाज ने आरोप लगाया कि 65 वर्षीय पुजारी के खिलाफ दर्ज कराया गया पोक्सो का मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसे अब अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है.

By : मुकेश गुप्ता, सहारनपुर | Updated at : 27 May 2026 08:12 AM (IST)
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सहारनपुर में मंदिर के पुजारी पर दर्ज हुए पोक्सो एक्ट के मुकदमे को लेकर अब विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. शहर से लेकर देहात तक के कई मंदिरों में सुबह पूजा-अर्चना के बाद मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं. मंदिरों के बाहर पुजारियों द्वारा विरोध स्वरूप नोटिस बोर्ड भी लगाए गए हैं. ब्राह्मण समाज और राजपूत समाज के लोग इसे पुजारी के खिलाफ अन्यायपूर्ण कार्रवाई बताते हुए खुलकर आंदोलन में उतर आए हैं.

ब्राह्मण समाज के लोगों का दावा है कि उत्तर प्रदेश में यह पहली बार हो रहा है जब किसी घटना के विरोध में इतने बड़े स्तर पर मंदिर बंद किए गए हैं. प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि यह केवल एक पुजारी का मामला नहीं बल्कि पूरे ब्राह्मण समाज के सम्मान और सुरक्षा का प्रश्न बन चुका है.

पुजारी पर पोक्सो लगाने के विरोध में प्रदर्शन

समाज के लोगों का आरोप है कि देहात कोतवाली क्षेत्र स्थित मंदिर के 65 वर्षीय पुजारी विजय तिवारी के खिलाफ दर्ज कराया गया मामला पूरी तरह जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसे अब अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है. उनका कहना है कि मंदिर के पास की जमीन पर कब्जे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और अब उसी विवाद को जातीय तनाव में बदलने का प्रयास किया जा रहा है.

विरोध कर रहे लोगों ने भीम आर्मी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संगठन के दबाव में पुलिस ने बिना निष्पक्ष जांच किए सीधे पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया. उनका कहना है कि मामले की गहराई से जांच किए बिना एक बुजुर्ग पुजारी को आरोपी बना दिया गया, जिससे समाज में भारी नाराजगी है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार ब्राह्मण उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं और अब समाज इसे आर-पार की लड़ाई के रूप में देख रहा है.

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सहारनपुर में आज बड़े प्रदर्शन का ऐलान

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, जबकि ब्राह्मण समाज के नाम पर राजनीति करने वाले विधायक और मंत्री भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं. इसी के विरोध में उन्होंने आज सुबह 11 बजे से बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया गया है. ब्राह्मण समाज ने पुजारी के साथ कथित मारपीट की घटना और दर्ज मुकदमे के विरोध में सहारनपुर SSP कार्यालय के घेराव की घोषणा की है. 

आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. शहर और देहात क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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About the author मुकेश गुप्ता, सहारनपुर

मुकेश गुप्ता उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की खबरों पर नजर रखते हैं. 2001 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिए हैं. उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की है.
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Published at : 27 May 2026 08:12 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Saharanpur News
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