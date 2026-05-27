अमेठी: सपा कार्यकर्ताओं ने ही सपा विधायक के घर पर किया था हमला! 11 नामजद और 24 अज्ञात पर FIR

उत्तर प्रदेश के अमेठी में अमेठी समाजवादी पार्टी की विधायक महाराजी प्रजापति के आवास पर मंगलवार की देर शाम दबंगों ने हमला कर दिया और जमकर उत्पात मचाया. इस मामले में पुलिस ने विधायक पुत्र अनुराग प्रजापति की तहरीर पर 11 नामजद और दो दर्जन अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया है. पुलिस मामले की जाँच में जुट गई हैं.

खबर के मुताबिक सपा विधायक के निवास पर हमला करने वाले सभी हमलावर समाजवादी पार्टी के बताई जा रहे हैं. जिसमें से एक सपा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बेहद करीबी जयसिंह प्रताप यादव भी शामिल था. पुलिस घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जाँच कर रही है ताकि हमलावरों की पुष्टि हो सके. इसके साथ ही परिवार द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर भी हमलावरों की तलाश की जा रही है.

सपा विधायक के घर दबंगों का हमला

ये मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सुल्तानपुर रोड के आवास विकास स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति एवं अमेठी की वर्तमान विधायक महाराजी प्रजापति के निवास की है. जहां मंगलवार देर शाम को उनके आवास पर कुछ दबंगों ने हमला बोल दिया और जमकर उत्पात मचाया. ये सभी आरोपी दो गाड़ियों में सवाल होकर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने सपा विधायक के आवास पर हंगामा किया और अभद्रता की.

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परिवार से अभद्रता और धमकी देने का आरोप

आरोप है कि मंगलवार देर शाम लगभग 8:30 बजे तीन दर्जन लोग कई गाड़ियों से सवार होकर अमेठी कोतवाली क्षेत्र के सुल्तानपुर रोड स्थित आवास विकास कॉलोनी में विधायक महाराजी प्रजापति के आवास पर पहुंच गए. उस समय विधायक और उनके पुत्र घर पर मौजूद नहीं थे. जिसके बाद उन्होंने घर में मौजूद लोगों के साथ बदसलूकी की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया.

आरोपियों ने विधायक और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी. इस बीच सपा विधायक के समर्थक भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद माहौल और गर्म हो गया. बवाल के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बवाल

बताया जा रहा है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के करीबी माने जाने वाले धीरज पाल, जो हाल ही में जेल से छूटकर आया है, उसके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शेर बहादुर यादव के खिलाफ कथित रूप से अभद्र टिप्पणी करते हुए पोस्ट की गई थी. इसी पोस्ट को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई.

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद विधायक महाराजी देवी के समर्थकों को भी शांत किया गया. इस घटना के बाद आसपास के इलाके में तनाव देखने को मिल रही है. महाराजी देवी के बेटे ने इस संबंध में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई हैं. जिसके बाद पुलिस आगे कि विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

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