बंगाल में बीजेपी की जीत के लिए गोरखपुर में किया गया यज्ञ-हवन, ममता बनर्जी सरकार पर साधा निशाना
Gorakhpur News In Hindi: पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की हर विधानसभा में भगवा परचम लहराए. इसके साथ ही सनातन विरोधी ममता ममता बानो की सरकार का खत्मा हो.
पश्चिम बंगाल के में भाजपा की जीत के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने यज्ञ-हवन कर मां काली से प्रार्थना की है. इस दौरान पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की हर विधानसभा में भगवा परचम लहराए. इसके साथ ही सनातन विरोधी ममता ममता बानो की सरकार का खत्मा हो.
गोरखपुर के गोलघर स्थित काली मंदिर पर रविवार 3 मई को हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के महानगर अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा पल्लू के नेतृत्व में यज्ञ-हवन किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की हर विधानसभा भगवामय हो. उन्होंने कहा कि सनातनी अत्याचारी ममता बानो की सरकार का निश्चित रूप से खत्मा हो. चुनाव में उसके गुंडो ने कितनी गुंडई कराई. उनकी गुंडे चली नहीं उनके गुंडों का खात्मा हो.
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4 मई को भगवा सूर्य का उदय होगा
जितेंद्र वर्मा पल्लू ने कहा कि आज वे लोग यज्ञ और हवन के माध्यम से मां काली से प्रार्थना कर रहे हैं कि आने वाले 4 मई को भगवा सूर्य का उदय हो. उन्होंने कहा कि पूरा बंगाल भगवा मय हो. नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद आदिशक्ति मां जगत जननी मां काली महिषासुर मर्दिनी के नाम से पूरे देश में दशहरा पर्व के नाम से बंगाल जाना जाता था. लेकिन निश्चित तौर पर ममता ने जो पहचान बंगाल की बनाई वह सनातन विरोधी होने के नाते बनाई. निश्चित रूप से आने वाला 4 मई ममता बानो के लिए काल साबित होगा. उन्होंने कहा कि होने लगता है कि 4 मई ममता बानो गई.
बंगाल मां काली के नाम से जाना जाता है
उन्होंने कहा कि गोलघर कली मंदिर पर यज्ञ-हवन करने का उद्देश्य यह है कि पश्चिम बंगाल और कोलकाता को मां काली के नाम से जाना जाता है. वह निश्चित रूप से महिषासुरों का वध करती हैं. आज वे लोग गोरखपुर की मां काली का जो पवित्र मंदिर है. यह जगत हुआ मंदिर है जो सभी श्रद्धालुओं के दु:खों को हरती हैं. एवं को लेकर हंगामा पर उन्होंने कहा कि वह हंगामा नहीं है वह हार की तड़पन है.
यह हार का भय है और कहा जाए तो अब ममता भागने वाली है. उसको डर सता रहा है और निश्चित रूप से जितने भी सनातन विरोधी हैं जब सनातन सूर्य का उदय होता है, तो वह ईवीएम का रोना रोते हैं. चुनाव आयोग की धांधली का रोना रोते हैं. सिस्टम की धांधली का रोना रोते हैं. निश्चित रूप से ममता के जाने का समय आ गया है. माता काली ने उनका टिकट काट दिया है. अब बंगाल की सत्ता से उन्हें जाना ही है.
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