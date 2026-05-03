उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल में फेरबदल और संगठन में विस्तार को लेकर चल रहीं अटकलों के बीच रविवार को दिल्ली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े से मुलाक़ात की. जिसके बाद प्रदेश में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गयीं हैं. क्यूंकि मंत्री मंडल में विस्तार लोकसभा चुनाव 2024 से टलता चला आ रहा है, वहीं प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के बनने के बाद भी कई महीने हो गए कार्यकारणी का गठन नहीं हुआ.

पिछले महीने राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाक़ात की थी. जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को दी गयी थी. उसके बाद अभी अब पांच राज्यों के चुनाव परिणाम भी चार मई सोमवार को आ रहे हैं. लिहाजा उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में दोनों विषयों के टालने से पार्टी के भीतर बेचैनी भी बढ़ रही है.

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केशव प्रसाद मौर्य ने दोनों नेताओं के साथ की मुलाकात

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महाचिव तावड़े से मुलाक़ात के फोटो अपने एक्स हैंडल पर डाले. और दोनों से मुलाक़ात का जिक्र किया. क्यूंकि शनिवार को ही केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी के साथ दिल्ली पहुंचे थे. माना जा रहा है इन नेताओं ने दिल्ली में प्रदेश की स्थिति और मंत्री मंडल के साथ ही संगठन की नई टीम को लेकर चर्चा की है.

कई तरह की सियासी चर्चाएं

सबसे चर्चा शनिवार दो मई को तब हुई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार मई के सभी कार्यक्रम अचानक रद्द हो गए. सीएम योगी लखनऊ में नारी शक्ति वंदन के समर्थन में आयोजित मशाल जुलूस में भी नहीं पहुंचे. पहले उन्हें शामिल होना था. आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दोनों नेताओं से मिलना कई अटकलों को जन्म दे रहा है. फिलहाल अब चुनाव परिणाम के बाद सभी की नजरें यूपी की सियासत पर टिक गयीं हैं.

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