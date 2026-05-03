हरिद्वार में बिगड़ा मौसम, काले बादलों का डेरा, तेज आंधी-तूफान के बाद झमाझम बारिश

धर्मनगरी हरिद्वार (Haridwar) में अचानक मौसम ने करवट ली है. तेज आंधी-तूफान और उसके बाद हुई झमाझम बारिश ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है. आसमान में इतने काले और घने बादल छा गए कि दिन में ही रात जैसा अंधेरा महसूस होने लगा. इस अचानक हुए बदलाव ने स्थानीय लोगों के साथ-साथ वहां मौजूद श्रद्धालुओं को भी चौंका दिया है.

मौसम के इस भयानक कहर का असर शहर के मुख्य बाजारों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक साफ देखने को मिला. हवा के तेज झोंकों और धूल भरी आंधी ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया. धूल उड़ने के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई, जिससे सड़कों पर वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हो गए. ग्रामीण क्षेत्रों में तूफान का असर इतना तेज था कि बड़े-बड़े पेड़ भी हवा के झोंकों से हिलते नजर आए.

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आंधी के बाद झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत

हालांकि, इस खौफनाक आंधी-तूफान के तुरंत बाद आसमान से राहत की बूंदें बरसने लगीं. झमाझम बारिश शुरू होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. इस बारिश ने लोगों को उमस और चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत दी है, जिससे मौसम अब काफी सुहावना और ठंडा हो गया है.

मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग (Meteorological Department) के अनुसार, आने वाले कुछ समय तक मौसम में इसी तरह के बदलाव और उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे मौसम में सतर्क रहें और तेज आंधी या तूफान के दौरान सुरक्षित स्थानों पर ही रहें.

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