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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड2027 में बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी? अखिलेश के करीबी ने बताया अपना 'सर्वे'

2027 में बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी? अखिलेश के करीबी ने बताया अपना 'सर्वे'

UP चुनाव से पहले सपा चीफ अखिलेश यादव के करीबी नेता ने असेंबली इलेक्शन को लेकर अपना सर्वे पेश किया है. सपा नेता ने कहा कि अयोध्या से सरकार आई है, वहीं से जाएगी.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 29 Jul 2026 01:12 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने दावा किया है कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में यूपी में 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी. 

गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस की चौपाई का जिक्र करते हुए अवधेश प्रसाद ने कहा- जब-जब होई धरम कै हानी. बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी.

फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, अफसोस है कि भाजपा के लोग और उनकी सरकार बड़ी मछलियों को बचा रही है. करोड़ों लोगों की ये आस्था का सवाल है. अयोध्या से ये सरकार आई है और अयोध्या से ही जाएगी और इसकी शुरूआत हो चुकी है. 2027 में इनकी सरकार जाएगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे.

सांसद ने कहा कि बीजेपी को 50 सीट भी नहीं मिलेगी. ये प्रभु का कहना है, अवधेश प्रसाद का नहीं.

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डिंपल ने क्या कहा?

इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत अन्य पार्टी सांसदों ने सदन के बाहर अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में व गबन मामले के खिलाफ प्रदर्शन किया. सांसदों ने  प्लेकार्ड लेकर और 'चंदा चोर गद्दी छोड़' के नारे लगाते हुए विरोध-प्रदर्शन किया.

वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि लोग अपनी आस्था और श्रद्धा के साथ मंदिर आए और उन्होंने भगवान राम के चरणों में दान और चंदा दिया, लेकिन बीजेपी के लोगों और उनके साथियों ने इस चंदे को भी हड़प लिया। अयोध्या में इतनी बड़ी घटना हुई। हमारे मुख्यमंत्री भी लगातार अयोध्या का दौरा कर रहे थे. हमारे राज्य के मुख्यमंत्री की भी यह ज़िम्मेदारी है कि वे बताएं कि यह घोटाला कैसे हुआ. SIT का गठन सिर्फ़ लोगों का ध्यान भटकाने की एक औपचारिकता है ताकि ऐसे मुद्दे दब जाएं. समाजवादी पार्टी सदन में सभी अहम मुद्दों को ज़ोर-शोर से उठाने की पूरी कोशिश करेगी.

Published at : 29 Jul 2026 12:47 PM (IST)
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