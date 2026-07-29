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लाखों भारतीयों की आस्था की चोरी...राम मंदिर मामले पर बोलीं डिपल यादव

UP Politics: समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने छात्रों पर लाठी चार्ज और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 29 Jul 2026 12:37 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने एक साथ कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है. डिंपल यादव ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठी चार्ज की घटना पर बीजेपी से जवाब मांगा है.

अयोध्या राम मंदिर चंदे की चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, "पूरा देश इस मुद्दे से वाकिफ है. राम मंदिर से संबंधित हजारों करोड़ रुपये की कथित चोरी कोई साधारण चोरी नहीं है. यह एक तरह से लाखों भारतीयों की आस्था की चोरी है, उनकी भक्ति की चोरी है. इस सरकार ने कहीं न कहीं लोगों की धार्मिक भावनाओं और संवेदनाओं को ठेस पहुंचाया है.

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प्रियंका गांधी टिप्पणी पर बोलीं- कोई विवाद नहीं हुआ

लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की टिप्पणी पर डिंपल यादव ने कहा, "कोई विवाद नहीं हुआ. मैं सदन में मौजूद थी और ऐसी कोई घटना नहीं हुई. लेकिन बीजेपी सांसद असली मुद्दों को उठाने में नाकाम रहे. सड़कों पर बच्चों की पिटाई हुई. क्या किसी बीजेपी सांसद ने भी खून-खराबे, छात्रों पर लाठीचार्ज, या कथित तौर पर एके-47 राइफलों, पेलेट गन और लोहे की कीलों वाले डंडों के इस्तेमाल के बारे में बात की?"

छात्रों के मुद्दे पर डिंपल यादव ने केंद्र से पूछे सवाल

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि, "क्या किसी भाजपा सांसद ने भी इस देश के युवाओं, हमारे छात्रों, Gen-Z के लिए आवाज उठाई? ​​क्या किसी ने कुछ कहा?" सपा सांसद ने आरोप लगाया है कि "वे ऐसे मुद्दों पर चुप रहना पसंद करते हैं. फिर उनकी आवाज कहां गायब हो जाती है? यही असली सवाल है."

बीजेपी के आरोपों पर किया पलटवार

एबीपी न्यूज से बातचीत में डिंपल यादव ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा, "ये लोग इमरजेंसी की बात करते हैं, आज भी पुरानी बातों को खोदकर ये लोग लोगों की भावना के साथ खेलना चाहते हैं. राम मंदिर से संबंधित हजारों करोड़ रुपये की कथित चोरी कोई साधारण चोरी नहीं है. यह एक तरह से लाखों भारतीयों की आस्था की चोरी है, उनकी भक्ति की चोरी है. उन्होंने आरोप लगाया है कि राम मंदिर चोरी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ है.

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Published at : 29 Jul 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Dimple Yadav UP Politics UP NEWS
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