(Source: ECI | ABP NEWS)
बिहार नतीजों पर रवि किशन बोले- 'जंगलराज को पाताल में भेजने को जनता ने NDA-BJP को जिताया'
Bihar Election Result 2025: सांसद रविकिशन ने बिहार के नतीजों पर कहा है कि जंगलराज को हमेशा के लिए पाताल में भेज देने के लिए मतदान कर बिहार की जनता ने एनडीए और भाजपा को जीत दिलाई है.
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के स्टार प्रचारक और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने एनडीए की जीत पर बिहार की जनता को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि शिक्षित यदुवंशी, मां-बहन और युवाओं ने भी वोट कर भाजपा के सिर पर जीत का सेहरा बांधा है. उन्होंने कहा सभी ने खूब मतदान किया है इसका परिणाम जीत के रूप में आया है.
गोरखपुर की सांसद रवि किशन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिहार में अद्भुत से भी अद्भुतम परिणाम आया है. विकास, अस्मिता की रक्षा के साथ जंगलराज को हमेशा के लिए पाताल में भेज देने के लिए मतदान कर बिहार की जनता ने एनडीए और भाजपा को जीत दिलाई है. रवि किशन ने कहा कि भी जितना भी धन्यवाद दें उतना कम है.
रविकिशन ने बिहार की जनता को दिया धन्यवाद
उन्होंने बिहार की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप लोगों ने दिल खुश कर दिया है. जनसभा और सारी मेहनत थकान दूर हो गई है. बूथ, संगठन और समस्त कार्यकर्ताओं के साथ स्टार प्रचारकों गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जितने भी लोगों ने अपनी ताकत झोंकी है, वह सभी को धन्यवाद देते हैं.
'बहन-बेटी की सुरक्षा व्यवस्था की जीत'
रवि किशन ने कहा कि उन्हें मोदी जी पर विश्वास है. वे उनको प्रणाम करते हैं. राष्ट्र सर्वोपरि है. वह भारत को प्रणाम करते हैं. ये बहन-बेटी की सुरक्षा व्यवस्था की जीत है. बिहार में खुद को वोट किया है. यह कोई मामूली जीत नहीं है. बिहार ने अपने भविष्य को वोट किया है. विश्वास पर वोट किया है. उनको पता है कि मोदी जी और नीतीश कुमार हैं. उन्हें पता है भाजपा और एनडीए की सरकार है. उन्हें पांचों पांडव पर विश्वास था. क्या जीत हुई है. चर्चा हो गई है इस जीत की.
पैर छूकर बिहार की जनता को करते हैं प्रणाम- रविकिशन
रवि किशन ने कहा कि आज महादेव का डमरू बजना शुरू हो गया है. उन्होंने कहा कि वह पैर छूकर बिहार की जनता को प्रणाम करते हैं. यूपी की तरह बिहार में भी विकास की गंगा बहेगी. जिस तरह अयोध्या में प्रभु श्रीराम का भव्य मंदिर बना है. इस तरह बिहार में भी सीता मैया का भव्य मंदिर बनेगा. बिहार में जनता ने भविष्य और विकास को वोट किया है. भाजपा की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की जनता को विकास की सौगात देने जा रही है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL