गोंडा में BAMS छात्रा सुसाइड केस में खुलासा, पुलिस ने आरोपी प्रेमी को किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश की गोंडा पुलिस ने SCPM नर्सिंग कॉलेज में बीएएमएस की पढ़ाई कर रही छात्रा महावीस खानम सुसाइड मामले में कार्रवाई करते हुए प्रेमी तहसीन रजा खान को गिरफ्तार कर लिया है. तहसीन रजा खान भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था. दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे लेकिन अचानक कुछ बात बिगड़ी, जिसके बाद आरोपी ने छात्रा को व्हाट्सएप चैटिंग और अश्लील वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा. इससे आहत होकर छात्रा ने खुदकुशी कर ली.

बताया गया कि, पुलिस ने जब शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम करवाया तो मौत का कारण आत्महत्या निकला, पुलिस ने जब मृतका छात्रा के मोबाइल से जांच शुरू की तो कई मामले पर खुलते चले गए. पुलिस जांच करते हुए आरोपी प्रेमी तक पहुंच गई और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर आरोपी प्रेम तहसील राजा को गिरफ्तार कर लिया.

छात्रा ने फांसी लगाकर की थी खुदकुशी

वहीं, इस पूरे मामले को लेकर ASP पूर्वी मनोजरावत ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 1 दिसंबर 2025 थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के एक नर्सिंग कॉलेज बीएएमएस के छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. इस पर शव के पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के साथ-साथ घटनास्थल पर डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम के द्वारा साक्ष्य संकलन करवाया गया.

पुलिस ने आरोपी छात्र को किया गिरफ्तार

उन्होंने कहा कि मृतका के पिता की लिखित तहरीर पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. तकनीकी और मैनुअल साथ संकलन करते हुए आरोपी तहसील खान राजा को गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है.

ये भी पढ़ें: Uttarakhand News: नैनीताल के रामनगर में आज गरजेगा बुलडोजर, वन विभाग की जमीन पर बने मकान होंगे ध्वस्त