ग्रेटर नोएडा के चर्चित निक्की भाटी मौत प्रकरण में एक नया मोड़ सामने आया है. करीब नौ महीने से चले आ रहे विवाद के बाद दोनों परिवारों के बीच पंचायत की मध्यस्थता में समझौता हो गया है. पंचायत में हुई कई दौर की बातचीत के बाद दोनों पक्ष बच्चों के भविष्य और पारिवारिक हितों को ध्यान में रखते हुए सहमति पर पहुंचे.

बताया जा रहा है कि समझौते के तहत निक्की भाटी की बहन कंचन अपने ससुराल लौटेंगी. साथ ही निक्की के बच्चों के नाम संपत्ति हस्तांतरित किए जाने पर भी दोनों परिवारों के बीच सहमति बनी है. परिवार के लोगों का कहना है कि बच्चों के अधिकार सुरक्षित करने और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है.

निक्की भाटी केस वापस लेगा परिवार

सूत्रों के अनुसार, समझौते के बाद निक्की का परिवार अदालत में शपथ पत्र (एफिडेविट) दाखिल कर मामले को वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू करेगा. पंचायत में दोनों पक्षों के बुजुर्गों और समाज के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में लंबी चर्चा के बाद यह फैसला लिया गया.

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पंचायत के दख़ल पर दोनों परिवारों में बनी सहमति

बता दें कि 21 अगस्त 2025 को ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की भाटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. घटना के बाद परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके चलते मामला काफी सुर्खियों में रहा. शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की थी और निक्की के पति विपिन भाटी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था. इसके अलावा सास, ससुर और जेठ को भी मामले में गिरफ्तार किया गया था.

घटना के बाद से दोनों परिवारों के बीच तनाव और विवाद की स्थिति बनी हुई थी. लेकिन, अब पंचायत की पहल पर सहमति बनने से लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त होने की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है. दोनों परिवारों का कहना है कि बच्चों के भविष्य और पारिवारिक संबंधों को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है.

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