नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में प्रशासन आज रविवार (7 दिसंबर) को बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने जा रहा है. पूछड़ी गांव की वन विभाग की जमीन पर वर्षों से बने सैकड़ों मकानों को हटाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. जिला प्रशासन और पुलिस इस अभियान को लेकर उच्च सतर्कता पर हैं, क्योंकि कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था या विरोध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.

सूत्रों के अनुसार, वन विभाग की रिजर्व फॉरेस्ट भूमि पर बने अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन लंबे समय से योजना बना रहा था, और अब इसे अमल में लाने का फैसला किया गया है. कार्रवाई के दौरान भारी फोर्स तैनात की जाएगी, ताकि शांति एवं कानून व्यवस्था बनी रहे.

कार्रवाई के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की गई मजबूत

नैनीताल पुलिस ने इस अभियान के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है. मौके पर 3 एएसपी, 3 सीओ, 8 इंस्पेक्टर, 16 सब-इंस्पेक्टर, 171 कांस्टेबल, वन विभाग की विशेष फोर्स और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे. पुलिस ने पूरे इलाके को कई जोन में बांटकर सुरक्षा की जिम्मेदारी अधिकारियों को सौंप दी है.

अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की नजर

अभियान की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने बैरियर, ड्रोन कैमरों और वीडियोग्राफी टीमों को भी तैनात किया है, ताकि कार्रवाई की हर गतिविधि रिकॉर्ड की जा सके और किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके. स्थानीय स्तर पर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी पुलिस नजर बनाए हुए है.

सूत्रों का कहना है कि पूछड़ी क्षेत्र में बसे कई परिवारों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके थे, लेकिन अब प्रशासन रविवार सुबह से बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की दिशा में निर्णायक कदम उठाएगा. रामनगर और आसपास के इलाकों में इस कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज है, और सभी की निगाहें रविवार को होने वाली बड़ी कार्रवाई पर टिकी है. प्रशासन का कहना है कि कानून के दायरे में रहकर यह अभियान पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाएगा.