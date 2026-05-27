अमरोहा में दर्दनाक हादसा, मंदिर परिसर में घुसे ट्रक ने श्रद्धालुओं को कुचला, 3 की मौत

उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां मंगलवार देर रात मंदिर परिसर में घुसे बेकाबू ट्रक ने रामायण पाठ कर रहे श्रद्धालुओं को कुचल दिया. इस हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार श्रद्धालु जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं.

सूचना मिलते ही थाना पुलिस के साथ आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू करवाया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जबकि आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है.

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मंदिर में चल रहा था रामायण पाठ

जानकारी के मुताबिक, अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के कांठ मार्ग स्थित चक छाबी गांव में मंगलवार को मंदिर परिसर में रामायण पाठ चल रहा था, तभी अचानक तेज रफ्तार और बेकाबू खनन से भरा ट्रक मंदिर में जा घुसा. ट्रक की चपेट में आने से परम सिंह, महिपाल और 5 वर्षीय अयान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई. सूचना मिलते ही जिलाधिकारी नितिन गौड़ और पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने बताया कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. आरोपी ट्रक चालक की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

उधर इस घटना को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है, उनके मुताबिक इस तरह से खनन के ट्रक आबादी के बीच से गुजर रहे हैं,जिसने जनपद में पुलिस की चेकिंग की पोल खोल दी है. अगर सख्ती होती तो ऐसी घटना नहीं होती.

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