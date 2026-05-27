UP News: गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस को गर्मी से मिलेगी राहत, ड्यूटी पर मिले पंखे वाले हेलमेट

उत्तर प्रदेश में बेतहाशा गर्मी से एक और जनजीवन प्रभावित है तो वहीं इस बीच गाजियाबाद में लगातार बढ़ती गर्मी और 45 से 46 डिग्री तक पहुंचते तापमान के बीच सड़कों पर ड्यूटी दे रहे यातायात पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिली है. तपती धूप और लू से बचाने के लिए गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में एडिशनल सीपी ट्रैफिक राज कुमार नैयर ने मंगलवार को ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को पंखे वाले हेलमेट वितरित किए.

शहर में गर्मी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. दोपहर में सड़क का तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच रहा है. ऐसे में चौराहों पर 8-10 घंटे खड़े होकर ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और चक्कर जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. कई जवानों की तबीयत भी बिगड़ चुकी थी.

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हेलमेट की खासियत

एडिशनल सीपी राज कुमार नैयर ने बताया कि ये हेलमेट सामान्य हेलमेट से अलग हैं. इसमें छोटा पंखा और बैटरी लगी है, जो चार्ज करने पर 6 से 8 घंटे तक ठंडी हवा देती है. हेलमेट का वजन भी हल्का रखा गया है ताकि ड्यूटी के दौरान परेशानी न हो. इससे पुलिसकर्मियों का सिर और चेहरा लू की चपेट में आने से बचेगा. इसके साथ साथ पुलिसकर्मी तपती गर्मी में खड़े होकर वाहन चालकों को सुरक्षित रखते हैं और यातायात नियमों का पालन कराते हैं. उनकी सेहत हमारी जिम्मेदारी है. इसलिए पहले चरण में 50 एसी हेलमेट वितरित किए गए हैं. जल्द ही सभी पॉइंट्स पर तैनात कर्मियों को ये उपलब्ध कराए जाएंगे.

चौराहों पर मिलेगा ORS और पानी

इसके साथ ही सभी प्रमुख चौराहों पर पीने के पानी के कैंपर और ओआरएस के पैकेट भी रखवाए गए हैं. ट्रैफिक इंस्पेक्टर को निर्देश दिए गए हैं कि हर 2 घंटे में जवानों को पानी पीने और छांव में कुछ देर आराम करने के लिए बोला जाए. हापुड़ रोड, मेरठ तिराहा, नया बस अड्डा, मोहन नगर, डीपीएस कट जैसे व्यस्त चौराहों पर यह व्यवस्था शुरू कर दी गई है.

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