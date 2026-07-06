प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेरणा पार्क का लोकार्पण और प्रतिमाओं का अनावरण किया. इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री यह जीवन राष्ट्र को समर्पित है. भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं. राम का मतलब राष्ट्र है. भारत राष्ट्र को एक उत्तर से दक्षिण तक एकता में सूत्र, एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है वह राम का नाम है.

उन्होंने कहा कि इस मंत्र को लेकर के भारत के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले और सनातन मूल्यों के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले श्रद्धेय अशोक सिंघल जी की भी भव्य प्रतिमा आज यहां पर अनावरण हुई है.

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'अशोक सिंघल के नेतृत्व में हुआ शंखनाद'

अपने भाषण दौरान सीएम योगी ने कहा कि आज की अयोध्या जो देख रहे है, वो अयोध्या, भव्य मंदिर अशोक सिंघल जी का ही सपना था. 1980 से 90 में सिर्फ एक ही नारा गूंजता था, राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर के काम न आए ये जवानी बेकार है, उस समय के युवाओं ने अशोक सिंघल के नेतृत्व में देश में शंखनाद किया था.

'आज बहुत महत्वपूर्ण दिन'

इससे पहले महापुरुषों की प्रतिमाओं के अनावरण को लेकर कहा कि आज का दिन हम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है. आज भारत की राजनीति के एक ऐसे महान विभूति के जन्म के 125 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिनका जीवन भारत की राष्ट्रीयता के लिए भारत की एकता और अखंडता के लिए समर्पित था.

उन्होंने आगे कहा कि महान शिक्षाविद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में शामिल, जिन्होंने एक देश में दो विधान दो निशान नहीं चलेगा. उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. मेयर और जनप्रतिनिधियों का प्रेरणा स्थल निर्माण के लिए आभार व्यक्त किया.

सीएम योगी ने कहा कि पहले नदियों के किनारे के स्थान का लोग दुरुपयोग करते थे, लेकिन अब यहां पर महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित हुई है, अंग्रेजों ने जब पूरे पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान में देने की साजिश रची तो यह आवाज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी, उन्होंने पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने दिया. सीएम ने कहा कि जब उनकी 125वीं जयंती के साक्षी बना रहे हैं.

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