उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र से एक बेहद सनसनीखेज और दुखद मामला सामने आया है. यहां के ग्राम नगला बिलौटीया में एक छात्र का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला. इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

सुसाइड नोट से खुला प्रताड़ना का राज

शुरुआती जानकारी के अनुसार, मृतक छात्र के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसने मामले को बेहद गंभीर बना दिया है. सुसाइड नोट में छात्र ने इलाके के कुछ दबंगों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. युवक ने लिखा है कि दबंगों ने उसकी बुरी तरह पिटाई की थी, उसका हाथ तोड़ दिया था और उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. कथित तौर पर सरेराह हुई मारपीट और घोर बेइज्जती से आहत होकर ही छात्र ने यह आत्मघाती कदम उठाया.

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मौके पर बिखरा खून, हत्या या आत्महत्या?

शनिवार सुबह जब युवक का शव फंदे से लटका देखा गया, तो गांव में सनसनी फैल गई. मौके पर जमीन पर खून भी बिखरा हुआ पाया गया है, जिससे मामला और भी संदिग्ध नजर आ रहा है. ग्रामीण इसे हत्या और प्रताड़ना से जोड़कर देख रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

स्थानीय पुलिस ने सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस सुसाइड नोट और मौके पर मिले साक्ष्यों (खून के धब्बों) को ध्यान में रखकर आत्महत्या और हत्या, दोनों ही पहलुओं से मामले की गहनता से जांच कर रही है. आसपास के लोगों और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है.

इस मामले में शिकोहाबाद के प्रभारी इंस्पेक्टर अनुज राणा ने बताया, "मामला कोचिंग से शुरू हुआ है इस छात्र के साथ कोचिंग में कुछ कहा सुनी हुई और उसके बाद इसकी पिटाई कर दी गई, इससे आहत होकर इसने यह गंभीर कदम उठाया है. फिलहाल सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौके से मिले सुसाइड नोट और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है. परिजनों की तहरीर और जांच रिपोर्ट के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

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