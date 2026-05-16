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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अगर कोई अपराध...', आजम खान के खिलाफ आए कोर्ट के फैसले पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान

'अगर कोई अपराध...', आजम खान के खिलाफ आए कोर्ट के फैसले पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान

Keshav Prasad Maurya News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 16 May 2026 06:46 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आजम खान मामले पर कहा है कि यह अदालत का फैसला है. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर कोई अपराध करेगा तो न्यायालय सुनवाई करेगा और गुणदोष के आधार पर फैसला सुनाएगा.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 16 May 2026 06:46 PM (IST)
Tags :
UP News AZam Khan Lucknow News KESHAV PRASAD MAURYA
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