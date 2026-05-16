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'अगर कोई अपराध...', आजम खान के खिलाफ आए कोर्ट के फैसले पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान
Keshav Prasad Maurya News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है.
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी है. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आजम खान मामले पर कहा है कि यह अदालत का फैसला है. केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर कोई अपराध करेगा तो न्यायालय सुनवाई करेगा और गुणदोष के आधार पर फैसला सुनाएगा.
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Source: IOCL