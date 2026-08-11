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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचमोली: बादल फटने से बही सड़क-पुल, BRO का जवान लापता; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

चमोली: बादल फटने से बही सड़क-पुल, BRO का जवान लापता; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Chamoli News In Hindi: इस हादसे के बाद से ही SDRF और NDRF की टीमें लगातार सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं. लापता जवान की तलाश में नाले और आसपास के इलाकों में सघन अभियान जारी है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 11 Aug 2026 03:53 PM (IST)
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उत्तराखंड में सोमवार को चमोली नीति घाटी के तमक नाला में भारी बारिश के दौरान पुल बहने की घटना हुई थी. हादसे के दौरान GREIF के स्कॉर्पियो, बोलेरो कैंपर समेत तीन वाहन प्रभावित हुए थे. इस दौरान स्कॉर्पियो चालक NK पंकज कुमार के बहने की सूचना मिली थी.

हादसे के बाद से ही SDRF और NDRF की टीमें लगातार सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं. लापता जवान की तलाश में नाले और आसपास के इलाकों में सघन अभियान जारी है. प्रभावित स्कॉर्पियो वाहन को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है. हालांकि अभी तक किसी की लाश बरामद नहीं हुई है. इसके अलावा कट चुके गांवों से संपर्क की कोशिशें तेज कर दी गयीं हैं.

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आवाजाही रोकी गयी

सुरक्षा के मद्देनजर सुईथोटा से तमक नाला की ओर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित है. वहीं, धौलीगंगा नदी के जलस्तर में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है. प्रशासन और राहत-बचाव टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं. सीएम पुष्कर धामी ने भी स्थानीय अधिकारियों को राहत एबं बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. कोई ढिलाई न बरती जाए.

बादल फटने से हुई थी तबाही 

यहां बता दें कि सोमवार को चमोली जनपद में नीति घाटी में तमक नाले में बादल फटने से भारी बारिश और अचानक भीषण बाढ़ आ गयी. जिसके चलते तेज बहाव में 40 मीटर लम्बा बेली पुल ताश के पत्तों की तरह बह गया. यही नहीं इसमें BRO का एक वाहन भी बह गया था जिसका ड्राईवर पंकज भी लापता है. बादल फटने से जुम्मा नीति तक करीब डेढ़ दर्जन गांवों से संपर्क पूरी तारक कट चुका है. SDRF और NDRF की टीमें लगातार रेस्क्यू में जुटी हैं, साथ ही फिर संपर्क मार्ग भी बना रही हैं.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 11 Aug 2026 03:53 PM (IST)
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