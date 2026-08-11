शिवरात्रि पर हरिद्वार-ऋषिकेश हाईवे की रफ्तार पर लगा ब्रेक, रेंगते नजर आए वाहन

सावन की शिवरात्रि पर आज हरिद्वार में आस्था और भक्ति का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है. देश-विदेश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे हैं. हर की पैड़ी समेत गंगा के अलग-अलग घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं.

घाटों पर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है. इसी बीच कांवड़ियों की आवाजाही का असर हरिद्वार की सड़कों पर भी साफ दिखाई दे रहा है और हरिद्वार-ऋषिकेश हाईवे पर कई जगह वाहनों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है.

डाक कांवड़ और बाइक सवार कांवड़ियों की लगातार आवाजाही के बीच हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें दिखाई दी. कई जगह वाहन रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे और ट्रैफिक सामान्य दिनों के मुकाबले काफी धीमी गति से चल रहा था. बड़ी कांवड़ और पैदल कांवड़ यात्रियों की संख्या अब पहले के मुकाबले कम दिखाई दे रही है, लेकिन डाक कांवड़ और बाइक सवार कांवड़ियों की आवाजाही लगातार बनी हुई है. यही वजह है कि हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव बना हुआ था और आम वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. ग्राउंड पर तस्वीर यह है कि एक तरफ श्रद्धालु शिवरात्रि पर गंगा स्नान कर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हाईवे पर कांवड़ियों की आवाजाही के बीच वाहनों की चाल धीमी पड़ गई है.

हर की पैड़ी पर शिव भक्ति में डूबे श्रद्धालु

हर की पैड़ी पर शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. गंगा में डुबकी लगाने के साथ ही श्रद्धालु भोलेनाथ के जयकारे लगाते नजर आ रहे हैं. एबीपी न्यूज से बातचीत में श्रद्धालुओं ने बताया कि आज हरिद्वार का माहौल बेहद अच्छा और आस्था से भरा हुआ है. श्रद्धालुओं ने प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी तारीफ की और कहा कि इतनी बड़ी भीड़ के बावजूद व्यवस्था अच्छी तरह संभाली जा रही है और सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं.

वहीं बहरीन से हरिद्वार पहुंची एक महिला श्रद्धालु ने बताया कि वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ गंगा में डुबकी लगाने के लिए आई हैं. शिवरात्रि के दिन हर की पैड़ी पर गंगा स्नान और भोलेनाथ के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

आज गंगाजल से हो रहा भगवान शिव का जलाभिषेक

सावन की शिवरात्रि के दिन कांवड़िए हरिद्वार से लेकर आए गंगाजल से अपने-अपने क्षेत्र के शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं. कांवड़ यात्रा के दौरान करोड़ों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे और गंगा से जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़े. अब शिवरात्रि के मौके पर जल चढ़ाने का सिलसिला जारी है. डाक कांवड़ के जरिए बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगाजल लेकर तेजी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं, जबकि बाइक सवार कांवड़िए भी हाईवे पर लगातार दिखाई दे रहे हैं. इसका असर हरिद्वार-ऋषिकेश हाईवे की ट्रैफिक व्यवस्था पर पड़ रहा था.

10 अगस्त शाम 6 बजे तक 4 करोड़ 43 लाख 78 हजार शिव भक्त

हरिद्वार मीडिया सेल की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 10 अगस्त 2026 की शाम 6 बजे तक 63 लाख 60 हजार शिव भक्त गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर निकल चुके थे. वहीं कांवड़ मेला शुरू होने से लेकर 10 अगस्त शाम 6 बजे तक कुल 4 करोड़ 43 लाख 78 हजार शिव भक्त गंगाजल लेकर अपने-अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर चुके थे. यह आंकड़ा 10 अगस्त शाम 6 बजे तक का है. इसके बाद आज शिवरात्रि के दिन भी कांवड़ियों की आवाजाही जारी है और डाक कांवड़ तथा बाइक सवार कांवड़िए लगातार अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं.

हाईवे पर धीमी हुई वाहनों की चाल

हरिद्वार-ऋषिकेश हाईवे पर आज कांवड़ियों की आवाजाही का असर साफ देखा जा सकता है. कई जगह सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हैं और वाहन धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं. डाक कांवड़ और बाइक सवार कांवड़ियों के लगातार आने-जाने के कारण हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव बना हुआ है. आम वाहन चालक भी इस भीड़ के बीच फंसे नजर आ रहे हैं और उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने में ज्यादा समय लग रहा है. शिवरात्रि पर जहां हरिद्वार के घाटों पर श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा है और चारों तरफ हर-हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं, वहीं हाईवे पर कांवड़ यात्रा का असर वाहनों की चाल पर साफ दिखाई दे रहा है.