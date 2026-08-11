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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में धर्मांतरण के दावों के बीच गिरिजाघरों के जमीनों की होगी जांच? CM तक पहुंची बात

लखनऊ में धर्मांतरण के दावों के बीच गिरिजाघरों के जमीनों की होगी जांच? CM तक पहुंची बात

Lucknow News: अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने बताया कि लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन की अनुमति के बिना चर्च और अन्य धार्मिक स्थल बनाए जा रहे हैं.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 11 Aug 2026 04:10 PM (IST)
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लखनऊ में धर्मांतरण के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की है. संगठन ने आरोप लगाया कि प्रदेश के कई इलाकों में चंगाई सभा के नाम पर गरीब, मजबूर और जरूरतमंद लोगों को नौकरी, इलाज, शिक्षा और आर्थिक मदद का लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है.

अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने बताया कि लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन की अनुमति के बिना चर्च और अन्य धार्मिक स्थल बनाए जा रहे हैं. हिंदू महासभा ने सरकार से मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की.

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चर्चों की जमीन और भू-उपयोग की जांच की मांग

संगठन ने प्रदेशभर में चर्चों और उनसे जुड़ी जमीनों की जांच कराने की मांग की है. इसको लेकर मुख्यमंत्री के एक ज्ञापन हजरतगंज थाने में दिया गया है. ज्ञापन में कहा गया कि जमीनों की लीज डीड, स्वामित्व और भू-उपयोग की जांच कर यह देखा जाए कि संबंधित निर्माण नियमों के अनुरूप हैं या नहीं? संगठन का दावा है कि क्षेत्र में कई चर्चों के पास करोड़ों रुपये की जमीनें हैं. इनकी लीज डीड और भू-उपयोग की जांच कराई जानी चाहिए. 

फादर और पास्टरों पर कार्रवाई की मांग

हिंदू महासभा ने मुख्यमंत्री से मांग की कि धर्मांतरण कराने के आरोपों की जांच कर दोषी पाए जाने वाले फादर और पास्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. संगठन ने कहा कि सफेद लिबास की आड़ में यदि कोई गैरकानूनी गतिविधि कर रहा है तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए.

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 11 Aug 2026 04:10 PM (IST)
Tags :
Hindu Mahasabha UP NEWS LUCKNOW NEWS YOGI ADITYANATH
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