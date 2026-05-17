फतेहपुर में नहाने के दौरान 6 युवक नदी में डूबे, 4 लोगों की मौत, 2 को किया गया रेस्क्यू

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नदी में नहाने के दौरान 6 युवक नदी में डूब गए, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, दो युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम है और परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. यह घटना ललौली थाना क्षेत्र के कुनुहा का डेरा गाँव की है. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना ललौली थाना क्षेत्र के कुनुहा का डेरा गांव में घटित हुई है. बताया गया कि फतेहपुर स्थित रिन्द नदी नहाने गए 6 युवक नदी में डूब गए जिनमें 4 की मौत हो गई, वहीं 2 लोगों को बचा लिया गया है.

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दोस्त को बचाने के चक्कर में नदी में उतरे थे युवक

यह भी बताया गया कि दोस्तो के संग रिन्द नदी नहाने के दौरान एक दोस्त को बचाने के चक्कर मे 6 दोस्त नदी में कूदे थे. वहीं, चार दोस्तो की मौत से कोहराम मच गया है. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर रेक्सयू ऑपरेशन शुरू कर सभी को बाहर निकाल लिया है.

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