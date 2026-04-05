फिरोजाबाद: गांवों में गंदगी की शिकायत पर नाराज हुए कमिश्नर, विकासखंड अधिकारी को लगाई फटकार

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडFirozabad News: गांवों में गंदगी की शिकायत पर नाराज हुए कमिश्नर, विकासखंड अधिकारी को लगाई फटकार

Firozabad News: गांवों में गंदगी की शिकायत पर नाराज हुए कमिश्नर, विकासखंड अधिकारी को लगाई फटकार

Firozabad News In Hindi: टूंडला में तहसील दिवस के मौके पर गांव में गंदगी की शिकायत पर कमिश्नर नागेंद्र प्रताप नाराज दिखाई दिए. उन्होंने विकासखंड अधिकारी प्रभात रंजन पर नाराजगी जाहिर की.

By : रंजीत गुप्ता | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 05 Apr 2026 07:16 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में ग्रामीण परिवेश के विकास के लिए बड़ा बजट और बड़ी योजनाएं पंचायती राज विभाग की ओर से भेजी जा रही है. मगर, जमीनी स्तर पर गांव में गंदगी फैली हुई है, फिरोजाबाद की टूंडला में तहसील दिवस के मौके पर गांव में गंदगी की शिकायत पर कमिश्नर नागेंद्र प्रताप नाराज दिखाई दिए.

दरअसल, कमिश्नर नागेंद्र प्रताप को जब टूंडला विकासखंड की ग्राम पंचायत रती गढ़ी की शिकायत मिली तो उन्होंने तहसील दिवस में बैठे विकासखंड अधिकारी प्रभात रंजन से ग्राम पंचायत की स्थिति जाननी चाही. मगर, शिकायत के बावजूद अधिकारी की तरफ से मौके पर निरीक्षण करने जाने के जवाब पर नाराज हो गए.

'गावों की समस्या पर विकासखंड अधिकारी स्वयं लें संज्ञान'

उन्होंने विकासखंड अधिकारी को शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम पंचायत में विकास और सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त हिदायत दी. उन्होंने कहा कि गांव में कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसे पर विकासखंड अधिकारी स्वयं जाकर संज्ञान लेंगे और समस्या का समाधान करेंगे.

सरकारी जमीनों पर कब्जे की शिकायत क्या बोले कमिश्नर?

सरकारी जमीनों पर कब्जे की शिकायत पर उन्होंने कहा कि इस मामले का संज्ञान लेकर तहसील प्रशासन से बात की जाएगी और हिदायत दी जाएगी कि मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक सरकारी जमीनों के कब्जे खाली कराई जाए. उन्होंने कहा कि तहसील दिवस का आयोजन आम लोगों की समस्याओं के लिए किया जाता है. अगर तहसील दिवस के दौरान भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो फिर जिस विभाग की शिकायत है उससे सख्ती से निपटा जाएगा.

कानून व्यवस्था पर क्या कहा?

इसके अलावा बताया गया कि पुलिस हर बिंदु पर काम कर रही है. यक्ष एप आने से तकनीकी के साथ काम करने से पुलिस को बहुत बड़ी सहूलियत मिली है. इस ऐप के जरिए अपराधियों को बहुत जल्दी ट्रैक किया जा सकता है. उनका सारा डाटा इस ऐप के जरिए संग्रहित किया जा सकता है. अपराधियों को पकड़ने के लिए अपराधियों के फोटो उनकी आवाज भी इस ऐप के जरिए मिलन की जा सकती है जिससे वांछित अपराधी को पकड़ने में मदद मिलेगी.

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About the author रंजीत गुप्ता

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
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Published at : 05 Apr 2026 07:16 AM (IST)
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UP NEWS Firozabad News
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