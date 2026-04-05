फिरोजाबाद: गांवों में गंदगी की शिकायत पर नाराज हुए कमिश्नर, विकासखंड अधिकारी को लगाई फटकार

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण परिवेश के विकास के लिए बड़ा बजट और बड़ी योजनाएं पंचायती राज विभाग की ओर से भेजी जा रही है. मगर, जमीनी स्तर पर गांव में गंदगी फैली हुई है, फिरोजाबाद की टूंडला में तहसील दिवस के मौके पर गांव में गंदगी की शिकायत पर कमिश्नर नागेंद्र प्रताप नाराज दिखाई दिए.

दरअसल, कमिश्नर नागेंद्र प्रताप को जब टूंडला विकासखंड की ग्राम पंचायत रती गढ़ी की शिकायत मिली तो उन्होंने तहसील दिवस में बैठे विकासखंड अधिकारी प्रभात रंजन से ग्राम पंचायत की स्थिति जाननी चाही. मगर, शिकायत के बावजूद अधिकारी की तरफ से मौके पर निरीक्षण करने जाने के जवाब पर नाराज हो गए.

'गावों की समस्या पर विकासखंड अधिकारी स्वयं लें संज्ञान'

उन्होंने विकासखंड अधिकारी को शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम पंचायत में विकास और सफाई व्यवस्था को लेकर सख्त हिदायत दी. उन्होंने कहा कि गांव में कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसे पर विकासखंड अधिकारी स्वयं जाकर संज्ञान लेंगे और समस्या का समाधान करेंगे.

सरकारी जमीनों पर कब्जे की शिकायत क्या बोले कमिश्नर?

सरकारी जमीनों पर कब्जे की शिकायत पर उन्होंने कहा कि इस मामले का संज्ञान लेकर तहसील प्रशासन से बात की जाएगी और हिदायत दी जाएगी कि मुख्यमंत्री की मंशा के मुताबिक सरकारी जमीनों के कब्जे खाली कराई जाए. उन्होंने कहा कि तहसील दिवस का आयोजन आम लोगों की समस्याओं के लिए किया जाता है. अगर तहसील दिवस के दौरान भी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो फिर जिस विभाग की शिकायत है उससे सख्ती से निपटा जाएगा.

कानून व्यवस्था पर क्या कहा?

इसके अलावा बताया गया कि पुलिस हर बिंदु पर काम कर रही है. यक्ष एप आने से तकनीकी के साथ काम करने से पुलिस को बहुत बड़ी सहूलियत मिली है. इस ऐप के जरिए अपराधियों को बहुत जल्दी ट्रैक किया जा सकता है. उनका सारा डाटा इस ऐप के जरिए संग्रहित किया जा सकता है. अपराधियों को पकड़ने के लिए अपराधियों के फोटो उनकी आवाज भी इस ऐप के जरिए मिलन की जा सकती है जिससे वांछित अपराधी को पकड़ने में मदद मिलेगी.