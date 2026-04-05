महोबा में सरकारी सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां समाज कल्याण विभाग ने एक जीवित महिला को कागजों में मृत घोषित कर उसकी पेंशन बंद कर दी. पीड़ित बुजुर्ग अपनी पत्नी को जिंदा साबित करने के लिए हाथ में प्रमाण पत्र लेकर समाधान दिवस पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई. प्रशासन ने अब मामले की जाँच के आदेश दिए हैं.

दरअसल, यह मामला महोबा जनपद के कबरई ब्लॉक के मोहल्ला विशाल नगर से सामने आया है. यहां रहने वाले बुजुर्ग देवीदयाल इन दिनों एक अजीबो-गरीब जंग लड़ रहे हैं. यह जंग किसी दुश्मन से नहीं, बल्कि उस सरकारी कागज से है जिसने उनकी जीवित पत्नी को मृत करार दे दिया है.

जीवित महिला को मृत दिखाकर रोकी पेंशन

देवीदयाल की पत्नी राजरानी को वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, लेकिन समाज कल्याण विभाग ने कागजों में उन्हें मृत दर्शाकर उनकी पेंशन पर रोक लगा दी. हैरान करने वाली बात यह है कि राजरानी पूरी तरह स्वस्थ और जीवित हैं. जब हफ्तों तक पेंशन खाते में नहीं पहुंची, तब छानबीन करने पर पीड़ित परिवार को विभाग की इस भयंकर चूक का पता चला.

पत्नी के जिंदा होने का सबूत लेकर पहुंचा बुजुर्ग

अपनी पत्नी को जिंदा साबित करने के लिए देवीदयाल आज संपूर्ण समाधान दिवस पहुंचे. उनके हाथ में नगर पंचायत कबरई के अध्यक्ष द्वारा जारी किया गया जीवित प्रमाण पत्र था, जो चीख-चीख कर कह रहा था कि राजरानी जीवित हैं. बुजुर्ग ने जिलाधिकारी को संबोधित प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि रजिस्ट्रेशन संख्या 317920688191 वाली पेंशन सिर्फ एक लापरवाही के कारण बंद कर दी गई है.

एसडीएम ने मामले में लिया संज्ञान

इस पूरे प्रकरण पर एडीएम नमामि गंगे मोईनुल इस्लाम ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने बताया कि देवीदयाल की शिकायत का तत्काल संज्ञान लिया गया है. जिला समाज कल्याण अधिकारी को पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है और राजरानी की पेंशन को जल्द बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कागजों में इस तरह की हेराफेरी करने वाले और सत्यापन में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा.

आपको बता दें कि महोबा का यह कोई नया मामला नहीं है जब जिंदा व्यक्ति को कागजों में मृत दिखाया गया हो. इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं. अब देखना यह होगा कि देवीदयाल की पत्नी को कागजों में दोबारा जिंदगी और उनका हक कब तक मिल पाता है.