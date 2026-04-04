Hapur News: ईमानदारी दिखाना पड़ा भारी, सरसों लौटाने गए युवक से दबंगों की मारपीट, तोड़ी हड्डियां

हापुड़ में एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने इंसानियत और कानून व्यवस्था दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. देहात थाना क्षेत्र के रहने वाले लीलू नाम के युवक को सिर्फ इसलिए बुरी तरह पीटा गया क्योंकि उसने ईमानदारी दिखाते हुए रास्ते में मिला सरसों का कट्टा सुरक्षित रखवा दिया था.

1 अप्रैल की शाम लीलू खेत से घर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में सरसों से भरा कट्टा मिला. उसने नेक नीयत से उसे पास की एक दुकान पर रखवा दिया, ताकि असली मालिक उसे ले सके.

जब लीलू को पता चला कि कट्टा गांव के ही ज्ञानेन्द्र का है, तो वह उसे वापस करने पहुंचा. लेकिन वहां उसका स्वागत धन्यवाद से नहीं, बल्कि गालियों और लाठी-डंडों से किया गया.

आरोप है कि ज्ञानेन्द्र, जस्सी, उदय और उनके साथियों ने लीलू को जबरन घर के अंदर खींच लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया. उसे इतना मारा गया कि उसकी हड्डियां तक टूट गईं. यही नहीं, हमलावरों ने उसकी कनपटी पर पिस्टल तानकर जान से मारने की धमकी भी दी.

परिवार की हालत दयनीय, पत्नी की आंखों में आंसू

पीड़ित लीलू की हालत बेहद गंभीर है. उसकी पत्नी बबली की गोद में दो महीने का मासूम बच्चा है, लेकिन परिवार के दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है. परिवार का कहना है कि उनके साथ न केवल मारपीट हुई, बल्कि अब उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं.

घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि हापुड़ देहात थाना पुलिस दबंगों से मिली हुई है. परिवार लगातार थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलता है.

थाने के बाहर प्रदर्शन, न्याय की गुहार

न्याय न मिलने से परेशान परिवार ने अब थाने के बाहर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया है. घायल लीलू चारपाई पर लेटकर न्याय की गुहार लगा रहा है. परिवार ने मुख्यमंत्री, मानवाधिकार आयोग और प्रदेश के पुलिस मुखिया तक अपनी शिकायत पहुंचाई है.