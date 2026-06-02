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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफतेहपुर में विजय निषाद हत्याकांड का खुलासा, पत्नी-प्रेमी के रिश्ते से नाराज पति ने रची साजिश

फतेहपुर में विजय निषाद हत्याकांड का खुलासा, पत्नी-प्रेमी के रिश्ते से नाराज पति ने रची साजिश

Fatehpur News In Hindi: विजय निषाद मजदूरी करता था. वह हमीरपुर में काम के सिलसिले में आता-जाता रहता था. कामता प्रसाद गुजरात में नौकरी करता था, उसकी पत्नी किरण यहां अकेली रहती थी

By : संदीप केशरवानी, फतेहपुर | Updated at : 02 Jun 2026 01:38 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बकेवर थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज विजय निषाद हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार किया है. हत्या की वजह आरोपी पत्नी के साथ मृतक के संबंध थे, जिसे पति जान गया था, जिसके बाद हत्या की साजिश रची थी.

आरोपियों ने हत्या के बाद शव को टुकड़ों में काटकर जला दिया था. शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो ये खुलासा हुआ. फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया गया है. उनके पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद हुए हैं.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, टिकरा गांव का रहने विजय निषाद मजदूरी करता था. वह हमीरपुर में काम के सिलसिले में आता-जाता रहता था. जबकि हमीरपुर में रहने वाला कामता प्रसाद गुजरात में नौकरी करता था, उसकी पत्नी किरण यहां अकेली रहती थी. एक साल पहले विजय और किरण में प्रेम प्रसंग हो गया. जब कामता को इस बात का पता चला तो उसने विरोध किया. लेकिन विजय ने किरण से मिलना नहीं छोड़ा. जिसके बाद उसने विजय को मारने का प्लान बनाया.

इसके बाद किरण ने धोखे से विजय को आठ मई को घर मिलने के लिए बुलाया. जहां पति कमाता के साथ पहले से ही हत्या की साजिश रच ली थी. जैसे ही विजय घर में घुसा कामता ने उसके सिर में ताबड़-तोड़ वार किए और अधमरा कर दिया. लेकिन जब वह नहीं मरा तो उसे जला दिया. इसके बाद शव के टुकड़े कर बोर में भरकर जंगल में फेंक दिए.

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परिजनों ने हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया 

इधर परिजनों ने बकेवर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराते हुए हमीरपुर की किरण पर हत्या की आशंका जताई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की शुरुआत में आरोपी दंपति पुलिस को गुमराह करते रहे, लेकिन जब पुलिस ने उनके मोबाइल फोन खंगाले तो सच्चाई सामने आने लगी.

यूट्यूब से हत्या से बचाव कैसे करें सर्च किया 

एसपी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि आरोपी की मोबाइल की यूट्यूब हिस्ट्री में हत्या के बाद बचाव, जेल और जमानत से जुड़े वीडियो सर्च मिले जिसके बाद पुलिस का शक गहरा गया और पूछताछ सख्ती से की गई आखिरकार आरोपी टूट गए और पूरी वारदात कबूल कर ली. दोनों को जेल भेजा जा रहा है.

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Published at : 02 Jun 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Murder News UP NEWS Fatehpur News
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