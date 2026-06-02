देश के पांच राज्यों में चुनाव संपन्न होने के बाद भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी पत्नी के साथ पैतृक जनपद आगरा पहुंचे. जहां उन्होंने अपना माता-पिता से मुलाक़ात की और उनका आशीर्वाद लिया. इसके बाद वो आगरा के प्रसिद्ध प्राचीन कैलाश मंदिर पहुंचे और अपनी पत्नी के साथ विधि-विधान के अनुसार भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना की और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मूल रूप से आगरा की विजयनगर कॉलोनी के निवासी हैं और उनके माता-पिता वर्तमान में वहीं निवास करते हैं. ज्ञानेश कुमार ने अपने परिजनों से मुलाकात की, इसके बाद उन्होंने आगरा के प्राचीन कैलाश मंदिर पूजा अर्चना की. उनके साथ पत्नी अनुराधा भी मौजूद रहीं. इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे.

पत्नी के साथ कैलाश मंदिर में की पूजा

कैलाश महादेव मंदिर के महंत ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी पत्नी से विधिवत पूजा संपन्न कराई उनके आगमन को लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला. इसके बाद चुनाव आयुक्त आगरा के जिलाधिकारी के आवास पर भी पहुंचे.

उल्लेखनीय है कि आगरा के जिलाधिकारी मनीष बंसल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के दामाद हैं जबकि उनकी पुत्री मेधा रूपम वर्तमान में नोएडा की जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं. आगरा प्रवास के दौरान उनके कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया.

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लोगों से चुनाव में हिस्सा लेने की अपील

इस अवसर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि पांच राज्यों के सफल चुनावों के बाद वह अपनी पत्नी के साथ आगरा अपने माता-पिता का आशीर्वाद लेने आए थे तथा कैलाश मंदिर में महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया. उन्होंने कहा कि महादेव की असीम कृपा और अनुकंपा बनी रहे, तथा उन्हें आशा है कि आगे होने वाले चुनाव भी पूरी तरह पारदर्शी होंगे.

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि जैसा पहले भी देश के सभी मतदाताओं से कहा गया है, शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनाव की आधारशिला है. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपना वोट अवश्य बनवाएं और चुनाव में मतदान जरूर करें.

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