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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमेधावियों का सम्मान: CM योगी ने लखनऊ में बांटे पुरस्कार, 100% अंक लाने वाली ओजस्वित पसरीचा समेत टॉपर्स को 1 लाख रुपये दिए

मेधावियों का सम्मान: CM योगी ने लखनऊ में बांटे पुरस्कार, 100% अंक लाने वाली ओजस्वित पसरीचा समेत टॉपर्स को 1 लाख रुपये दिए

CM योगी ने मेधावी छात्र सम्मान समारोह में टॉपर्स को सम्मानित किया. शीलिंग हाउस स्कूल की ओजस्वित पसरीचा ने 100% अंक हासिल कर सभी का ध्यान खींचा. टॉप-10 को 1 लाख और जनपद टॉप-10 को 21 हजार रुपये दिए गए.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 02 Jun 2026 10:48 AM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लोकभवन सभागार में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं, उनके अभिभावकों और प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया. समारोह के दौरान सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और अभिभावकों के चेहरे गर्व से दमकते नजर आए.

100% अंक लाने वाली ओजस्वित पसरीचा बनी स्टार

समारोह का सबसे भावुक और खास पल तब आया जब कानपुर के शीलिंग हाउस स्कूल की छात्रा ओजस्वित पसरीचा को 100 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया. मुख्यमंत्री योगी ने उनकी उपलब्धि को “असाधारण” बताते हुए माता-पिता और शिक्षकों को बधाई दी. सभागार में उपस्थित सभी लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाकर ओजस्वित का स्वागत किया.

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इसके अलावा लखनऊ पब्लिक कॉलेज के शिवम अवस्थी, कानपुर की अनन्या गर्ग, श्रेष्ठी सिंह और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के वैवस्वत नारायण दुबे ने 99.80 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सभी का ध्यान खींचा. सीतापुर की कशिश वर्मा (97.83%), बाराबंकी की अंशिका वर्मा, गाजियाबाद के दक्ष वासुदेवा और अश्विक जैन सहित कई अन्य मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया.

1 लाख और 21 हजार रुपये के साथ मिला सम्मान

प्रदेश स्तर पर शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1 लाख रुपये नकद, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए. वहीं जनपद स्तर पर टॉप-10 में आने वाले 1459 मेधावी छात्रों को 21 हजार रुपये, प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मेधावी छात्र प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य हैं. उन्होंने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर सुधार कर रही है. 

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Published at : 02 Jun 2026 10:48 AM (IST)
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