हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडPM मोदी से भजनलाल शर्मा की लंबी मुलाकात के क्या हैं मायने? मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज

PM मोदी से भजनलाल शर्मा की लंबी मुलाकात के क्या हैं मायने? मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज

Rajasthan Politics: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार के कामकाज को लेकर भी प्रधानमंत्री को फीडबैक दिया, जानकारी के अनुसार क़रीब 1 घंटे से अधिक दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई.

By : मुबारिक खान | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 02 Jun 2026 01:40 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को मुलाक़ात हुई है. प्रदेश में होने जा रहे राज्यसभा चुनाव के मद्देनज़र यह मुलाक़ात अहम मानी जा रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार के कामकाज को लेकर भी प्रधानमंत्री को फीडबैक दिया, जानकारी के अनुसार क़रीब 1 घंटे से अधिक दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई. वहीं इस मुलाक़ात को प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

इस मुलाकात के राजनीतिक मायनों में इसे मंत्रिमंडल के विस्तार से भी जोड़ा जा रहा है. फिलहाल राजधानी जयपुर से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं का बाजार गर्म है. लेकिन असल वजह क्या है ? ये कोई पुख्ता नहीं कर रहा.

यह भी पढ़ें: राजस्थान: 'वनवासी' शब्द के खिलाफ सड़कों पर उतरी भारत आदिवासी पार्टी, बड़े आंदोलन की चेतावनी

लगातार तीन मुलाकातों से संशय बढ़ा 

आपको बता दें पिछले तीन महीने में मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री सीधे तीसरी मुलाक़ात है. इससे पहले फ़रवरी और मार्च महीने में भी प्रधानमंत्री से मुलाक़ात हुई थी. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं सहित आगामी योजना की जानकारी प्रधानमंत्री को दी. साथ ही केंद्र के साथ मिलकर चल रही योजनाओं पर भी चर्चा हुई.
वहीं 8 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन होना है ऐसे में इस मुलाक़ात में दोनों नेताओं के बीच राज्यसभा प्रत्याक्षी के नामों पर भी चर्चा हुई होगी. जल्द ही भाजपा अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेगी उससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फीडबैक लिया गया है.

राज्यसभा के साथ मंत्रिमंडल पर चर्चा तेज 

राज्यसभा चुनाव के साथ साथ प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा संभव है क्योंकि लंबे समय से राजनीतिक नियुक्तियाँ अटकी हुई है ऐसे में आने वाले समय में पार्टी राजनैतिक नियुक्तियां दे सकती है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाक़ात की दोनों नेताओं के बीच संगठन में हो रहे बदलाव को लेकर चर्चा हुई. ऐसे में राजस्थान से भी नेताओं को संगठन में बड़ी ज़िम्मेदारी मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश से बदला मौसम, भीषण गर्मी से मिली राहत

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read More
Published at : 02 Jun 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
NARENDRA MODI BHAJANLAL SHARMA RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी से भजनलाल शर्मा की लंबी मुलाकात के क्या हैं मायने? मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज
PM मोदी से भजनलाल शर्मा की लंबी मुलाकात के क्या हैं मायने? मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपने पैतृक जनपद आगरा पहुंचे CEC ज्ञानेश कुमार, प्राचीन कैलाश मंदिर में पत्नी के साथ की पूजा-अर्चना
अपने पैतृक जनपद आगरा पहुंचे CEC ज्ञानेश कुमार, प्राचीन कैलाश मंदिर में पत्नी के साथ की पूजा-अर्चना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर में विजय निषाद हत्याकांड का खुलासा, पत्नी-प्रेमी के रिश्ते से नाराज पति ने रची साजिश
फतेहपुर में विजय निषाद हत्याकांड का खुलासा, पत्नी-प्रेमी के रिश्ते से नाराज पति ने रची साजिश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हम क्यों फाजिल कहें', CM योगी ने बदल दिया यूपी के फाजिलनगर का नाम, अब यह कहा जाएगा
'हम क्यों फाजिल कहें', CM योगी ने बदल दिया यूपी के फाजिलनगर का नाम, अब यह कहा जाएगा
Advertisement

वीडियोज

Breaking | Attack on Lebanon: Trump की Netanyahu से नाराजगी खुलकर आई सामने | Hormuz | Latest Update
'मां बहन' में दिखेगा Madhuri Dixit का नया अंदाज, बोलीं- किरदार देखकर हो जाएंगे हैरान
2026 Royal Enfield Guerrilla 450 Apex Review | Auto Live #royalenfield
'हस्तिनापुर के वीर' में भीष्म पितामह का नया रूप दिखाएंगे Manish Wadhwa, बोले- ऐसा किरदार ठुकराना मुश्किल था
Twisha Sharma Death Murder Case: कोर्ट में आज आमने-सामने होंगे गिरिबाला और समर्थ | CBI | Giribala Singh |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
'तृणमूलाइजेशन नहीं...', बंगाल BJP चीफ ने ममता के बागियों को दिखाया रेड फ्लैग, एंट्री का दरवाजा बंद!
बिहार
राबड़ी आवास क्यों खाली नहीं करना चाहता लालू परिवार? JDU का बड़ा दावा- 'परिसर में…'
राबड़ी आवास क्यों खाली नहीं करना चाहता लालू परिवार? JDU का बड़ा दावा- 'परिसर में…'
विश्व
लेबनान में इजरायली हमले को लेकर कांग्रेस का PM मोदी पर तंज- चुप्पी क्यों, क्या मदरलैंड से महत्वपूर्ण फादरलैंड है?
लेबनान में इजरायली हमले को लेकर कांग्रेस का PM मोदी पर तंज- चुप्पी क्यों, क्या मदरलैंड से महत्वपूर्ण फादरलैंड है?
स्पोर्ट्स
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
पीवी सिंधु का दावा उनकी वजह से आरसीबी टीम की हुई जीत, फैंस को कहा- जरा हिसाब लगाइए
बॉलीवुड
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता सेन, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से भी करती हैं करोड़ों की कमाई
100 करोड़ की मालकिन हैं सुष्मिता, एक्टिंग नहीं…हीरों के बिजनेस से कमाती हैं करोड़ों
इंडिया
Explained: जून तो आ गया लेकिन मानसून क्यों नहीं? केरलम में 3 दिन में पहुंचने की उम्मीद, आपके राज्य में कब देगा दस्तक?
जून तो आ गया लेकिन मानसून क्यों नहीं? केरलम में 3 दिन में पहुंचने की उम्मीद, आपके राज्य में कब?
विश्व
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर हमला नहीं करेगा इजरायल
'...तो तुम जेल में होते', ट्रंप की फटकार के बाद नेतन्याहू ने पीछे खींचे कदम, लेबनान पर रोके हमले
टेक्नोलॉजी
ChatGPT को भूल जाइए, OpenAI का नया AI महामारियों से लड़ने की करेगा तैयारी
ChatGPT को भूल जाइए, OpenAI का नया AI महामारियों से लड़ने की करेगा तैयारी
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget