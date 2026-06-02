PM मोदी से भजनलाल शर्मा की लंबी मुलाकात के क्या हैं मायने? मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को मुलाक़ात हुई है. प्रदेश में होने जा रहे राज्यसभा चुनाव के मद्देनज़र यह मुलाक़ात अहम मानी जा रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार के कामकाज को लेकर भी प्रधानमंत्री को फीडबैक दिया, जानकारी के अनुसार क़रीब 1 घंटे से अधिक दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई. वहीं इस मुलाक़ात को प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाली राजनीतिक नियुक्तियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है.

इस मुलाकात के राजनीतिक मायनों में इसे मंत्रिमंडल के विस्तार से भी जोड़ा जा रहा है. फिलहाल राजधानी जयपुर से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं का बाजार गर्म है. लेकिन असल वजह क्या है ? ये कोई पुख्ता नहीं कर रहा.

यह भी पढ़ें: राजस्थान: 'वनवासी' शब्द के खिलाफ सड़कों पर उतरी भारत आदिवासी पार्टी, बड़े आंदोलन की चेतावनी

लगातार तीन मुलाकातों से संशय बढ़ा

आपको बता दें पिछले तीन महीने में मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री सीधे तीसरी मुलाक़ात है. इससे पहले फ़रवरी और मार्च महीने में भी प्रधानमंत्री से मुलाक़ात हुई थी. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाओं सहित आगामी योजना की जानकारी प्रधानमंत्री को दी. साथ ही केंद्र के साथ मिलकर चल रही योजनाओं पर भी चर्चा हुई.

वहीं 8 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन होना है ऐसे में इस मुलाक़ात में दोनों नेताओं के बीच राज्यसभा प्रत्याक्षी के नामों पर भी चर्चा हुई होगी. जल्द ही भाजपा अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान करेगी उससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से फीडबैक लिया गया है.

राज्यसभा के साथ मंत्रिमंडल पर चर्चा तेज

राज्यसभा चुनाव के साथ साथ प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा संभव है क्योंकि लंबे समय से राजनीतिक नियुक्तियाँ अटकी हुई है ऐसे में आने वाले समय में पार्टी राजनैतिक नियुक्तियां दे सकती है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाक़ात की दोनों नेताओं के बीच संगठन में हो रहे बदलाव को लेकर चर्चा हुई. ऐसे में राजस्थान से भी नेताओं को संगठन में बड़ी ज़िम्मेदारी मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश से बदला मौसम, भीषण गर्मी से मिली राहत