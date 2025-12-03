राजनाथ सिंह के बाबरी मस्जिद पर दिए बयान का दिनेश सिंह ने किया समर्थन, 'उस समय यही हो रहा होगा'

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाबरी मस्जिद पर दिए बयान की वकालत की है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली के वे रहने वाले हैं. जिनकी आप बात कर रहे हैं उनकी पीढियां ईद और बकरीद पर टोपी पहन कर बैठ जाती हैं, लेकिन होली और दिवाली पर दिखाई नहीं देते हैं. ऐसे कांग्रेसियों के पूर्वजों ने जो आप कह रहे हैं, उनकी पीढ़ियां ऐसा काम कर रही हैं, तो उस समय यही हो रहा होगा.

दिनेश प्रताप सिंह बुधवार 3 दिसंबर को गोरखपुर के एनेक्सी भवन में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे. मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने उन्नत कृषि और किसानों को होने वाले फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी. इस अवसर पर वे बाबरी मस्जिद पर राजनाथ सिंह द्वारा दिए गए बयान पर वह कांग्रेस पर हमलावर दिखे.

राहुल-प्रियंका गांधी पर निशाना

दिनेश प्रताप सिंह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बाबरी मस्जिद को लेकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर दिए गए बयान पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है. वे रायबरेली के रहने वाले हैं, जहां कांग्रेस की जड़ें लंबे समय से रही हैं. वह कह सकते हैं कि जब कभी ईद-बकरीद होती है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी टोपी पहन कर बैठ जाते हैं. लेकिन होली-दिवाली, दुर्गा पूजा और दशहरा आता है, तो हमको ये कांग्रेसी दिखाई नहीं पड़ते हैं. निश्चित तौर पर उनके सीनियर्स ने जो कहा है, वह बात सही होगी. वह नहीं कह सकते, लेकिन उनकी पीढ़ियां अगर आज यह काम कर रही हैं, तो वह उम्मीद करते हैं कि उस समय यही हो रहा होगा.

बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बाबरी मस्जिद को लेकर कहा था कि तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु सरकारी पैसे से दोबारा बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन तब इस सरदार पटेल ने उन्हें ऐसा करने से रोका था. इस बयान पर कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर की है.